Carola är på väg till Karlstad – privat spelning ikväll: ”Det är coolt”

Carola Häggkvist är på väg till Karlstad.

Ikväll är hon bokad för en privat spelning på Våxnäs.

– Det är coolt, säger Maria Bengtsson.

Det är Autowåx bil i Karlstad som bokat Carola Häggkvist för en exklusiv spelning för deras kunder ikväll.

– Vi brukar göra en after work några gånger per år och bjuda in våra kunder och då brukar vi bjuda in artister som spelar, säger Maria Bengtsson, marknadsansvarig för Autowåx bil.

För kvällens kundmingel är alltså Carola Häggkvist bokad.

– Det är coolt. Hon ska uppträda under kvällen med ett par låtar. Jag vet inte vilka låtar hon kommer att köra, säger Maria Bengtsson.

Än är Carola Häggkvist inte på plats i stan och det verkar inte bli ett långvarigt besök heller.

– Hon kommer i eftermiddag, men hon stannar inte över natten, hon har en ny spelning imorgon.

Maria Bengtsson betonar att det är en privat spelning som sker ikväll.

– Det här är inte för allmänheten, utan bara för inbjudna kunder, säger hon.