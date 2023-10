Det glädjer mig att Jägarförbundet erkänner att de kan vara en del i att älgstammen idag är så dålig. För bara några år sedan blev man som kritisk lynchad när man pratade om farhågorna med den jakt som bedrivs idag.

För redan 15-20 år tillbaka slutade många jägare att jaga i flera värmländska kommuner för de såg att det började bära iväg åt fel håll. De ville inte medverka till att skjuta sönder älgstammen. De kunde då inte öppet berätta om sina motiv då de riskerade att bli ovän med sina kamrater utan höll sina diskussioner vid köksborden i trygga former. På bygden är man ju till skillnad från stan beroende av att vara vän med sina grannar. Media har även de sin del i ansvaret som blåst upp jakten med stora uppslag varje år med bilder på den väldige jägaren som skjutit den största tjuren med mest taggar. En stor tjur som var stark och bar bra gener. En tjur som var viktig för att bygga en frisk och stark älgstam. En tjur som det skulle varit förbud att skjuta. Det är sorgligt när okunskap skapar stora rubriker. Även om jag i många delar är kritisk till den jakt som bedrivs idag så tycker jag lite synd om jaktlagen som betalar många tusenlappar per år för att få jaga och vissa år kanske de bara fått med en liten påse kött hem medan bolagens anställda jagar fritt på bolagens marker och inte sällan får med sig en hel älg per anställd hem. Det blir ju en lite skev bild på jakten när endast jaktlagen blir granskade så det är bra att bolagen nu granskas öppet för kunna att kunna se helheten. Där finns nog en stor del av sanningen att finna.

Jägarförbundet vill ha nollvision på varg och går ut med att det är ett hån mot landsbygden att vargen får finnas kvar. Tittar man som lekman rent praktiskt på ordningen i skogen så skulle det väl där vara nollvision på jägare istället. Rovdjuren gör ett bra jobb. En varg/rovdjur tar de skadade, sjuka och klena djuren. De som inte ska föra sina gener vidare medan jägaren gör tvärtom. Så om endast rovdjuren fick råda hade vi snart en stark älgstam igen. Om det nu finns några starka individer kvar som kan försvara sig förstås. Antalet vargar i debatten är egentligen helt oväsentligt så länge de håller sig där de ska vara. I skogen. Frågar man människor som bor i aktiva revir märker de oftast inte av varg. Inte ens om de letar. Det är när det är jakt och det släpps lösa hundar som det märks mest. Man ska då inte glömma att jakt i de allra flesta fall är en hobby. Inte ett livsnödvändigt ont. En hobby där människor på lediga stunder går ut för att de tycker det är kul och spännande. Man släpper sin älskling i marker där det finns varg med livet som insats. Var finns då hundägaransvaret? Alla andra hundägare bär ett strikt ansvar för sin hund. Om man medvetet utsätter den för skada eller en plågsam död faller det inom lagen för djurplågeri medan en jägare kan lösa ut tiotusentals kronor i ersättning från försäkringsbolaget och samtidigt kräva att få skjuta bort de individer som bor i skogen. Som om skogen var deras egendom.

Om däremot en varg är störande eller är inne i tamdjursbesättningar bör bondförnuft råda. Vi människor måste få freda oss så den individen ska tas bort och då utan långdragna diskussioner med myndigheter hit och dit. Svårare än så bör det inte vara så det är lätt att förstå att den byråkrati som gäller idag kan reta gallfeber på människor som blir utsatta på hemmaplan.

Jag anar ett ljus i tunneln nu när diskussionen klivit upp ett steg. Lite frisk luft har smugit in i debatten. Jag skulle önska att båda sidor prestigelöst ska kunna mötas med samma mål. Att vi människor tar vårt förnuft till fånga och försöker rädda den älgstam som finns kvar. Det klarar vi inte utan att jägarförbundet är med på tåget men nu verkar det som att de vill åka med en bit på vägen.

Kritikern