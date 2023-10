P-G gör överraskande platsbyte: ”Utanför min komfortzon”

Efter våldsamma kraschen i Arvika för en månad sedan, där några revben rök, laddar P-G Andersson om för historiska Safarirallyt.

Det blir i en mycket ovan sits – som kartläsare!

Nyheten kom som en fullständig överraskning i och med att startlistan blev känd. 43-åringen från Årjäng har stora meriter bakom ratten, bland annat två guld i junior-VM och sex i SM. Insatserna i högerstolen är däremot ytterst blygsamma.

– Någon kartläsare är jag inte, det är utanför min komfortzon. Jag har väl suttit med, men inte på några sådana tripper, säger Per-Gunnar ”P-G” Andersson inför äventyret i Afrika.

Elfte upplagan av East African Safari Classic Rally avgörs strax före jul, den 9–18 december. Tävlingen kallas världens största historiska rally. Bland tidigare segrare finns Björn Waldegård och Stig Blomqvist. Över 400 mil, varav 210 tävlingssträckor, ska avverkas på nio dagar. Start och mål är i Mombasa, Kenyas näst största stad.

63 anmälda i fyra olika klasser, efter motorstorlek, innebär att fältet i princip är fullt.

Bland dessa finns alltså P-G Andersson, som åker med Cypernstationerade ryske entreprenören Evgeny Kireev, 36, i en Porsche 911 från engelska Tuthill.

”Jävligt bra”

Hur i hela fridens namn har detta gått till?, kan man undra. Upprinnelsen var Rally With No Name, en inbjudningstävling i Åre i mars, som P-G:s tidigare rival Patrik Sandell låg bakom. Alla 14 åkte Porsche 911 och P-G lockades in för att lotsa fram britten Chris Harris. Det slutade med att duon vann.

Evgeny Kireev deltog också och efteråt ringde han och frågade om P-G ville följa med med till Kenya.

– Han tänkte väl att det måste vara en jävligt bra kartläsare. Då hade jag ju en hundraprocentig kartläsarmerit.

Men värmlänningen visade inte någon större entusiasm.

– Jag svarade att det var jag absolut inte, säger P-G och skrattar.

– Sen fick jag tänka lite och det blev ett bra erbjudande.

Kireev kör också GT-racing och åkte klassiska Safarirallyt förra året.

Emil som mentor

P-G:s tidigare kartläsare Emil Axelsson finns också med, bredvid företagaren Michael Holmqvist.

– Emil får vara min mentor. Jag får försöka lära mig läsa roadbook, titta på trippmätare och hålla distansen, det är väl det det går ut på.

Möjligen byter Evgeny Kireev och P-G plats efter ett tag.

– Går det mellanbra och vi behöver åka fortare får du köra, sa han.

Färden kan bli spännande i flera bemärkelser.

– Det är öppna vägar så man kan få möte.

Så här såg bilen, en Ford Fiesta R5, ut efter kraschen i Rally Arvika för en månad sedan. Foto: Privat

P-G Andersson slickar fortfarande de själsliga och kroppsliga såren efter SM-avslutningen i Arvika. Jakten på fjärde raka guldet slutade i besvikelse och total femteplats. I ledning var olyckan framme på sista sträckan. Ovetande om en pyspunktering gick bilen med P-G och kartläsaren Anders Fredriksson rakt i en kurva i hög fart, ner i ett djupt dike och voltade framåt.

– Det var en rejäl smäll. Jag var lite mörbultad, några revben gick av och jag var stel i nacken, annars är det väl okej nu.

SM-säsongen summeras med två segrar och tre brutna deltävlingar.

Vad blir det nästa säsong?

– Jag vet inte än. Vi har inte diskuterat så mycket vad vi ska göra. Det blir troligen SM om det blir någonting.

Rally-SM 2024 startar i Sandviken 3 februari.