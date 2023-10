Karlstads kommun ställer sig bakom Trafikverkets och Sjöfartsverkets alternativ för nya slussar i Trollhättan.

Det innebär att slussarna byggs i ett nytt läge, vilket gör att Vänersjöfarten kan fortsätta som vanligt under byggtiden.

– Av de undersökta alternativen för ny slussled i Trollhättan, är alternativ Nord det mest fördelaktiga för både sjöfarten och näringslivet. Det skulle innebära både kortare byggtid och lägre kostnader.

– Karlstads kommun har därför kommit fram till samma slutsats som Trafikverket och Sjöfartsverket, berättar Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Det har även funnits med ett sydligt alternativ där de nya slussarna skulle byggas där dagens slussar är belägna.

Stora konsekvenser

– Alternativet att bygga nya slussar i befintlig dragning skulle innebära stora konsekvenser för näringslivet, med flera år av stopp för sjöfarten. Dessutom finns världsledande företag runt Vänern som inte har andra alternativ att frakta sitt gods än via sjöfart.

– Bara i Karlstadsregionen skulle 1400 arbetstillfällen försvinna, förklarar kommunalrådet och Tillväxtutskottets ordförande Frida Nilsson (C).

Byggstart 2027

Kostnaden för alternativ Nord bedöms bli cirka 3 miljarder kronor. Byggstart är planerad till 2027 och beräknas ta cirka 5 år att färdigställa.

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet planeras att lämnas in under 2025. Beslut från mark- och miljödomstolen väntas tidigast under 2026.