Darin intar Löfbergs arena – berättar om hat och kärlek: ”Mitt hjärta krossades”

Efter drygt 50 singlar och en rad album tillhör Darin landets mest populära artister.

Men trots att han likt Laleh och Robyn är på förnamnsbasis med det svenska folket har artistkarriären även kantats av hat.

NWT möter honom inför konserten i Löfbergs arena för prata om att komma ut, hur dagböcker blir låtar och om den värsta tiden i hans liv.

– Det låter sjukt när du säger 50 singlar, säger Darin Zanyar och stannar till i tanken någon sekund.

Vi ses i ett rum på hans skivbolag Universal Music på Banérgatan i Stockholm. Utanför fönstret dundrar ett höstregn.

– Men jag vet att det har blivit över 30 guld- och platinasinglar, så det kanske stämmer med 50. Coolt, när jag tänker på det.

Han sportar ett stickat linne, rymliga bruna byxor i fejkläder och kraftiga cowboyboots. Blicken skvallrar om en blyghet, ögonen är nyfikna och leendet alltid nära. Trots att han hunnit bli 36 och tillhör artisteliten bjuder hösten 2023 på en hel del saker som är nya för honom.

– Det känns så, fastän jag hållit på ett tag så gör jag flera saker för första gången nu. Främst då arenaturnén, som blir min största hittills. Men också att jag i år har slagit igenom i nya länder – Storbritannien och Italien. Det är en spännande tid för mig.

Darin r just nu ute på sin största turné hittills i karriären. Foto: Carl Edlom

Andraplatsen i talangsåpan ”Idol” 2004 blev ett första genombrott för honom, debutsingeln ”Money For Nothing” skrevs av Robyn och sedan följde samarbete med producenten och låtskrivaren RedOne. Sedan rönte han internationella framgångar, han medverkade i Melodifestivalen, sommarpratade och deltog i ”Så mycket bättre”. 2015 började han skriva på svenska – det började med en hyllning till Ted Gärdestad – och singeln ”Ta mig tillbaka” toppade Svensktoppen. En av hans största låtar, ”En säng av rosor”, är skriven tillsammans med Karlstadsfödde Peter Kvint – som i en tidigare intervju med NWT berättat om hur låten på ett speciellt sätt kom till – och parallellt med musiken på svenska har Darin producerat material för sin engelska publik. För en dryg månad sedan släppte han sitt senaste album ”En annan jag”.

– Dansanta låtar med djupa texter, summerar Darin den nya skivan.

Du gör din största arenaturné hittills, samtidigt som du på de senaste skivorna blivit alltmer intim och lågmäld i din musik?

– Kanske det. Jag har ett sound i huvudet som ska passa en arena – det ska vara stort med maffiga trummor, men jag har märkt att det inte bara anthems-låtarna som funkar. En avskalad låt kan funka lika bra. Jag har gjort musik i så många olika stilar – från disco och dansant till akustiskt – inte minst under de senaste åren.

Intresset för ny musik är lika starkt som intresset för mode. När Darin skriver låtar blir det alltid en reflektion över var han är just då i livet. Foto: Carl Edlom

”Allt det där hatet”

Han växte upp med musik av Michael Jackson, Madonna och Whitney Houston, hans mammas favoritartister.

– ”Om du var min”, som är förstaspåret på nya plattan, är inspirerad av Sinéad O’Connors version av Princelåten ”Nothing Compares to You”. Jag gick igenom något liknande när jag skrev den och kunde relatera till det hon sjöng.

Med tanke på alla dina olika stilar – hur väljer du låtar till arenaturnén?

– Temat för konserten är fyra olika världar. Fyra olika känslor. En värld är akustisk, en annan är mer show. Jag vill inte avslöja för mycket, ler han.

Vad styr din musik, du verkar skriva låtar utifrån känslan för dagen?

– Precis. Magkänslan styr och så tänker jag mycket hela tiden. Och skriver om hur jag känner. Texterna till ”En annan jag” kommer direkt från dagboken. De skrevs under några veckor i en liten lägenhet på Mallorca. Tidigare har jag alltid haft en melodi först. Mina låtar visar alltid var i livet jag är. Samma sak med min klädstil.

Din musik är som fotoalbum, har samma minnesfunktion.

– Verkligen! Många låtar tar med mig tillbaka, på samma sätt som dofter eller platser kan göra. När jag skriver får jag alltid färger i huvudet. Jag ser allt i färger – varje person har sin färg, varje låt.

Är det ofta så att dina låtar blir som dagboksnoteringar från det du upplever?

– Ja! Allra mest den senaste tiden. Att skriva låtar är terapi för mig, speciellt det senaste året som var den svåraste tiden i mitt liv hittills.

En olycklig kärlekshistoria?

– Till stor del, ja. Mitt hjärta krossades. Men jag var också vilsen, visste inte var jag skulle bo. Spontant hamnade jag i lägenheten på Mallorca efter att ha sålt boendet i Stockholm. Jag kände ingen och jag hade just kommit ut – vilket var en stor process att bearbeta i mitt liv. Allt på en gång. Jag var tvungen att skriva, jag hade alldeles för mycket i huvudet.

Kan det vara viktigare för dig att få ”skriva av dig” än att låten sedan toppar listorna?

– Absolut. Musik är en känsla för mig. Det jag känner blir musik. När någon lyssnar, känner den det som jag gick igenom när jag skrev låten. Det blir till hjälp. Det är det här som är det finaste med musik.

– Men visst, listsiffror är otroligt kul, men det är inte kärnan för mig. Hade det varit det hade jag ärligt talat inte sett någon mening med att hålla på. Jag älskar att entertaina, få en connection med publiken från scenen. Att beröra människor är en euforisk känsla. Jag kan inte sova efter konserter ibland, jag har så svårt att landa och varva ner.

När Darin var tonåring omnämndes han på omslaget till en av landets poptidningar som ”Hatobjekt no 1”. Foto: Carl Edlom

Du nämnde att det var tufft att komma ut – hur trivs du med offentligheten som kommer med ditt yrke?

– Den är speciell. Vid sidan av scenen gillar inte jag att ta plats. Det finns en dubbelhet där. Inte blyg kanske, mer avvaktande. När folk kommer fram är de ofta väldigt fina, att få kärlek är härligt. Så har det inte alltid varit kan jag säga.

Har du fått mycket skit?

– Ja, extremt mycket under åren. Jag var på framsidan av landets största poptidning med rubriken ”Hatobjekt no 1”. Jag var 19 då och hade precis börjat. Det var svårt nog som det var utan att få allt det där hatet. Det har varit extremt mycket kärlek, men även extremt mycket avundsjuka. Så är det än i dag. När jag släppte ”En bädd av rosor” skrev en journalist en hel artikel om varför jag inte borde ha skrivit den. Hur orkar man göra sånt? All you need is love, tänker jag. Och för många är det en väldigt speciell låt.

– Det är alltid ett jobb att hålla balansen mellan all kärlek och den andra biten. Jag är en känslomänniska, jag tar åt mig. Men det finns så mycket fint att foka på.

Apropå magkänsla – hur är känslan inför din hittills störta turné?

– Oh! Det känns stort. Allt med turnén är stort – bandet, dansarna, och scenen. Jag vill att allt ska falla på plats.

Darin visar upp sina ringar som påven välsignade. Foto: Carl Edlom

Darin knackar knogarna i bordet och vi kommer in på hans ringar.

– Den ena ringen kommer från Irland och den andra, den svarta, köpte jag inför min träff med påven. Förra året gick det väldigt bra för mig i Italien, bland annat fick jag hänga lite med påven. Han välsignade tre av mina smycken.

Är du en andlig person?

– Andlig? Jag är inte religiös. Men det är självklart för mig att det finns mer här i världen än det man kan mäta och se. Ju mer vetenskap jag tar del av, desto mer inser jag hur lite vi egentligen vet. Att påven välsignade mina ringar var mest en cool grej. Han fyllde år samma dag som jag träffade honom, som tur är kom jag ihåg att gratta honom.

”Darin Arena Tour” kommer till Karlstad och Löfbergs Arena den 3 november.