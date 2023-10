KARTLÄGGNING: Här planeras det för fem nya hotell i Karlstad – och över 800 rum

Fem nya hotell och en bit över 800 nya hotellrum kan Karlstad få om alla de planerade hotellprojekten i stan blir verklighet.

Som en jämförelse finns det runt 1 300 hotellrum i stan idag.

Här går vi igenom de olika satsningarna som omfattar de två pågående projekten Hotel Fratelli vid Soltorget och River C Arena på Färjestad samt nya hotell vid Karlstad CCC, Bibliotekshuset och Fanfaren.

Just nu pågår hotellbygget för fullt som även omfattar en påbyggnad av dagens byggnad med en våning.

Hotel River C Arena

Vad: Ett hotell med 66 rum

Var: En utbyggnad av Löfbergs arena

När: Öppnar den 1 maj 2024

Just pågår ytterligare ett hotellbygge i Karlstad. Det handlar om en tillbyggnad av dagens Löfbergs arena med en fem våningar hög konstruktion på baksidan mot Klarälven. Det första spadtaget togs i februari och bakom projektet står förutom Färjestad BK även Paritt AB, Fläkt Teknik Holding AB, Consto Fastigheter AB och Älvstranden i Karlstad AB.

– Investeringen ligger på knappt 100 miljoner kronor och förutom en hotelldel kommer de nya lokalerna även bestå av ett nytt gym, kontorslokaler samt en ny arenasluss.

– Vi ser verkligen fram emot att allt det här blir klart och det innebär mycket för oss och vår verksamhet att även kunna erbjuda dessa nya verksamheter. Vi får tillgång till lokalerna i slutet av mars och då påbörjas inredningen, säger Färjestad BK:s vd Stefan Larsson.

Det blir Hotel River C bredvid Karlstad CCC som kommer driva det nya hotellet.

– Hotellet får 66 rum och sammanlagt 208 bäddar, varav några sviter. Det blir även några familjerum och rum med balkonger ut mot Klarälven.

– Det känns jätteroligt att få vara en del av det här projektet. Hotellet kommer att öppna den 1 maj och namnet blir River C Arena som kan läggas till våra befintliga 49 rum, säger Hanna Åkerstedt, vd för First Hotel River C.

River C Arena blir inget helt vanligt hotell.

– Nej, det blir obemannat med självincheckning, men självklart kommer det ändå behövas en del personal. Vi ska rekrytera fyra, fem personer och till det kommer det en del extraanställda.