Stjärnorna är redo för Scala: ”Det blir en unik show”

Onsdagen den 25 oktober fylls Scalateatern i Karlstad med musik, poesi, dans och en stor skopa genuin glädje. Då vankas en helkväll med fokus på att annorlunda är bra.

– Det blir en unik show! lovar Gustav Swensson, en av de medverkande i gruppen Happy feet.

”I´m different and I´m proud of it” sjunger Jessica Eneroth, kompad av hela bandet Unique and proud.

Karlstadstjejen, som blev riksbekant via tv-programmet Lerins lärlingar, har skrivit låten själv, både texten och musiken, och budskapet är lika solklart som refrängen är medryckande.

Jessica Eneroth skriver både text och melodi till sina låtar. Vilket som kommer först varierar: ”Ibland kommer det samtidigt. Jag har en gitarr jag klinkar lite på”, säger hon anspråkslöst. Foto: Lisa Olaison

– Jag vill uppmuntra andra som är annorlunda och sticker ut lite, att det är ok att vara det, säger Jessica Eneroth.

”Mycket elakheter”

I sången finns också en rad om att man inte ska tänka att det är en själv det är fel på, även om man får höra det av andra.

” Om man inte riktigt passar in, blir man oftast nedtryckt och det tycker jag är så fult. Det är för mycket sånt! — Jessica Eneroth

– Det är fel på samhället, sjunger jag och jag tycker det är mycket som är fel i samhället. Det är så mycket elakheter som pågår. Om man inte riktigt passar in, blir man oftast nedtryckt och det tycker jag är så fult. Det är viktigt att få bort det tycker jag. Det är för mycket sånt!

Har du också fått höra ibland att det är dig är fel på?

– Det har jag fått höra mycket och det trycker ju ner en ganska rejält. Med den här låten vill jag lyfta upp andra och mig själv.

När Jessica Eneroth skriver sina låtar, kommer texterna inifrån. ”Saker jag varit med om, sånt jag upplevt.” Foto: Lisa Olaison

Musiken har varit hennes stora intresse, länge, och den ger henne mycket.

– Jättemycket. Jag kan känna att jag är bra på något. Det är en drivkraft, och att göra andra glada också, säger hon.

Maxad upplevelse

Samma intention gäller för hela showen. Stjärnorna som framträder på scenen kommer från Karlstads kommuns dagliga verksamhet och ger en god dos glädje i sin välblandade show.

När NWT hälsade på under slutrepetitionen, som hölls i Tiger-lokalen, i gamla Herrhagskyrkan, bjöds det på Björn Skifs-klassikern Michelangelo, en Tina Turner-låt, ett mäktigt gospelnummer, ett Astrid Lindgren-medley och så Jessica Eneroths stolta sång.

Malina Johannesson sjunger Tina Turner-hitten Simply the best. Foto: Lisa Olaison

Teatergruppen Open Mindz, showgruppen Happy feet och bandet Unique and proud maxar musik, sång och dans.

”Vi gör det ihop”

– Vi är väldigt många. Vi gör det ihop hela gänget. Det är alltid kul när det är flera som är med, säger Anna Blomqvist i Happy feet.

Karlstads dagliga verksamhet, både från Tigern och Ventilgatan, sätter upp showen som ingår i Globala veckan i Karlstad. Foto: Lisa Olaison

När det är showtime, onsdagen den 25 oktober, är det Scalateatern som gäller, men av premiärnerver syns inga spår.

– Det kommer att bli jättekul. De sa att det är fullsatt redan i stort sett, säger Anna.

Vad ska publiken förvänta sig?

– En unik show! säger Gustav Swensson, som också är med i Happy feet.

”Vi repar och repar”

De har tränat länge för sin show, längre än de ens minns, och de har haft roligt hela vägen.

”Det är jättekul både att repa och att showa”, säger Anna Blomqvist. Foto: Lisa Olaison

– Vi repar och repar, väldigt mycket. Det är jättekul både att repa och att showa. Jag har varit med sen 2019, varje år, och jag tycker det är jättekul. Jag älskar det verkligen. Det finns inget bättre, säger hon och tillägger att ”allt, hela grejen” är roligt med att göra en show.

Men vad är roligast?

– Att visa vad man kan, säger Gustav.

– Att man umgås hela gruppen och har kul tillsammans, säger Anna.

Och vad är svårast med att göra en show?

– Jag vet inte riktigt. Inget som jag tycker i alla fall, säger Gustav.

Gustav Swensson skriver egna låtar och är med i showgruppen Happy feet. Foto: Lisa Olaison

Som sagt - här fokuseras det på glädjen och vikten av att få visa något unikt. Stämningen är redan hög, men de som varit med förut vet vad som händer efter showen, när applåderna tystnat.

– Sen är det bara att byta om, säger Gustav.

– Det blir verkligen tomt, säger Anna.

Malin Johansson, till vänster, gör rollen som Ida i ett helt knippe låtar på Astrid Lindgren-tema. ”Emil är busig och är i snickerboa mycket”, berättar hon. Foto: Lisa Olaison

Men båda lovar att det kommer mera.

Fortsätter showa

– Det brukar vara så. Det kommer alltid att fortsätta, hela tiden. Jag kommer alltid att fortsätta med sånt här, lovar Anna.

Gustav har heller inga andra planer än att fortsätta med musiken.

– Nu håller jag på och skriver en 80-talslåt, säger han.