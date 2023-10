Camillas kamp för konsten blir 300 000 kronor lättare

Värmlandsbördiga konstnären Camilla Boström har en konstnärssignatur som alltid påminner henne om kampen för konsten.

Den kampen blev just 300 000 kronor lättare.

SCEB – så signerar hon sina verk och i den kombinationen ryms inte bara hennes egna initialer, utan också uppmaningen ”Suffer the Consequences or Enjoy the Benefits”.

– Det syftar på kampen med konsten. Det är upp och ner hela tiden. Jag försöker påminna mig själv om att jag får jobba med det kreativa konstnärliga och försöker se det positiva med kampen och inte fastna i svackan, säger hon.

”Som på nålar”

Camilla Boström är en av sex kulturaktörer som snart belönas med ett mycket stort kulturstipendium. Bakom de 300 000 kronorna, som vart och ett av stipendierna består av, står Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

– Det jobbigaste har varit att vara tyst. Jag fick ju inte berätta något förrän nu, så jag har gått som på nålar! säger hon.

Nu får hon släppa ut sin glädje, över uppmärksamheten och över det rejäla tillskottet i kassan.

– Jag har ju harvat på i många år och det handlar ofta om överlevnad som konstnär. Det här gör att man kan trappa ner lite, sortera mer och planera mer.

Poddplaner

Hon har redan planer: dels vill hon jobba ihop mer med andra konstnärer och dels har hon långt gångna planer på en podd.

– Jag har tjuvstartat med att spela in samtal, men har inte börjat sända ut det än, säger hon.

Forshagabördiga Camilla Boström arbetar med färger på ett sätt som får stipendiejuryn att tala om bildmässig rastlöshet och karneval. Foto: Peter Claesson

Förutom stipendiesumman innebär storstipendiet också att hon får ställa ut sin konst på anrika Göteborgs konstmuseum.

– Det känns jätteärofyllt och det känns som att jag har stora skor att fylla. Samtidigt har de ju faktiskt hyllat mig för saker jag redan gjort för att förtjäna det här, påminner hon sig själv.

Stordalen och specialare

På meritlistan finns många stora muralmålningar och även om hon också jobbar med produkt- och modedesign, är streetart, graffiti, hennes huvudfåra. Nyss gjorde hon en målning till Petter Stordalens nya hotell vid Järntorget i Göteborg.

Också specialuppdrag ryms. Bland annat har hon nyligen gjort 16 skulpturer till ett av Stena fastigheters hus:

– Ett för varje våning, där alla skulpturer skulle vara ett konstverk, gärna i återbruk, gärna ha en lampa i sig och alla skulle vara en siffra.

Drog tidigt från Värmland

Camilla Boström växte upp i Skived i Forshaga kommun, gick på Kyrkerud i Årjäng och har fortfarande familjekopplingar i Värmland, men bor numera i Göteborg.

– Jag lämnade Karlstad när jag var 22-23, berättar hon.

Finns det några graffiti-spår av dig i Forshaga?

– Absolut inte! Men jag fick göra en målning ”Hiphop don´t stop” på Centralskolan i Arvika. Och på Uno i Karlstad gjorde jag ett collage, men det finns nog inte kvar.

Lekfullt och rastlöst

Till Värmlandsminnena i konsten hör också att hon en gång ställde ut på samma utställning som Lena Cronqvist.

En dag som denna är det förstås Camilla Boström på helt egna ben och meriter som ska uppmärksammas.

Stipendiestiftelsen lyfter fram bland annat hur hon bejakar ett ”lekfullt och odogmatiskt måleri där infallet, lusten och det tillfälliga i skapandet får fritt spelrum”. De talar också om en ”bildmässig rastlöshet där färger och formfragment driver på varandra i en karnevalisk ström av känslor och uttryck” och hon tilldelas stipendiet ”för ett koloristiskt intensivt konstnärskap som fångar gatans spretiga och skeva energier”.

Fest och vernissage

Stipendierna delas ut vid en fest i Göteborg den 1 december. Bland övriga stipendiater finns som NWT tidigare berättat även Marit Kapla och Martin Hederos.

Dagen efter utdelningen är det vernissage på konstmuseet för stipendieutställningarna.