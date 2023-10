Cina i Glava fick lämna Bonde söker fru: ”Emotionellt utmattad”

Äventyret i dejtingsåpan ”Bonde söker fru” blev en omtumlande resa för Cina Bartok i Glava.

I onsdagens avsnitt blev det klart att hon inte var bland de singlar som strutsbonden Mikael valt ut för en andra dejt.

Visserligen kom det tårar när det i onsdagens avsnitt stod klart att Cina Bartok var en av de som fick kliva av årets säsong av långköraren ”Bonde söker fru”. Men när NWT når henne finns det väldigt lite besvikelse i hennes röst.

– Jag var helt emotionellt utmattad, börjar Cina Bartok när hon berättar om passagen där strutsbonden skulle välja ut vilka singlar han ville träffa igen.

– Alla de fyra bönders val skulle filmas samma dag. Vår grupp fick vänta i över sex timmar på vår tur. Sex timmar i 30 graders värme och med strålkastare mot oss. Det blev en väldigt lång, jobbig dag.

Arbetet blev försenat med anledning av att en av deltagarna svimmade i värmen.

– Så när det till slut var dags för oss var klockan nästan 18. Tanken som for genom mitt huvud när Mikael avslöjade sina val var mest ”Gud, va skönt, nu gör vi äntligen det här. Skönt att få det klart”.

Efter strutsbondens val var Cina Bartok medtagen. Foto: TV4

Grät inte för bondens skull

Cina Bartok beskriver en lättnad över att äntligen kunna skönja ett slut på den arbetsamma dagen.

– Allt gick så fort eftersom vi var så försenade. När jag väl blev utröstad vaknade jag till! När jag fick en kamera i ansiktet direkt efteråt så kom det tårar, men det var inte för Mikaels skull. Det var mer utmattningstårar.

Den anspänning hon upplevt hela dagen gjorde sig påmind.

– Innerst inne kände jag att bonden inte var den rätta för mig. Han gjorde bra val tycker jag. Min speed date med honom var de långsammaste fem minuterna i mitt liv, min mun torkade ihop! Det blev i alla fall rolig tv.

Programmet spelades in i somras, hur går det med kärleken i dag?

– Det är stiltje på den fronten. Men man vet aldrig. Nu ser jag fram emot en fin höst och hoppas få någon att krama i vinter.

Du är ett känt ansikte i Glava genom ditt arbete på den lokala macken, du måste ha fått kommentarer från kunderna?

– Oh ja! ”Kändis!” ropade några stammisar efter mig och chefen sjöng ”Moviestar” efter första avsnittet, haha. De som kom in på macken sa ofta att de tyckte jag var så modig som ställde upp. Alla hoppades att det skulle gå bra för mig. Nu när det kommer in ansikten på macken som är nya för mig tittar jag lite extra, det kan vara någon som blivit nyfiken efter att ha sett mig i tv...