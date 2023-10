Värmländske kommentatorn mitt i terrorkaoset: ”Vi blev inlåsta på arenan”

Värmländska Viaplay-ankaret Anders Bjuhr hamnade mitt i kaoset efter terrordådet Bryssel.

Bjuhr kommenterade matchen och gick i sändning tidigt ut med att något fruktansvärt hänt.

– Polisen låste in oss svenskar på arenan och sa att det var den säkraste platsen i hela staden, berättar Bjuhr.

Det som skulle bli en iskall match i EM-kvalet blev något helt annat.

Värmlänningen Anders Bjuhr skulle, tillsammans med parhästen Glenn Strömberg, kommentera för Viaplay. Och hade inte kunnat föreställa sig vad som skulle hända.

– Strax innan match reflekterade jag över att vi såg beväpnad polis i anslutning till arena och sa till Glenn att man tydligen har höjt säkerhetsnivån, berättar Anders.

Och fortsätter:

– Tidigt i matchen började jag förstå att något allvarligt hade hänt. Efterhand fick vi alltmer verifierade uppgifter om skjutningen och då gick jag ut med det i sändning.

Bjuhr såg samtidigt hur det blev allt oroligare nedanför honom på läktaren.

– Jag såg bland annat hur Fredrik Reinfeldt höll något slags improviserat möte en bit ifrån.

Därefter kom halvtidspausen och Bjuhr och Strömberg lämnade över till studion. Och kom inte tillbaka i sändning igen.

– Vi fick höra att belgisk polis gått in i vår sändningsbuss alldeles utanför stadion och sagt att vi skulle avbryta.

Så småningom slussades den belgiska publiken ut ur arenan, medan samtliga svenska delen fick stanna kvar.

– Vi låstes in helt enkelt in och polisen förklarade för oss att arenan, under gällande omständigheter, var den säkraste platsen i hela Bryssel. I det här läget började de svenska supportrarna ta av sig sina matchtröjor.

Svenskarna hölls kvar länge.

Och fick sedan sätta sig i poliseskorterade bussar.

Först vid halv tre-tiden på natten var Bjuhr och Strömberg tillbaka på hotellet.

– När vi klev av bussen såg vi hur tungt beväpnad polis hade placerat sig mellan bussen och hotellet.

Anders Bjuhr har kommenterat mängder av fotbollsmatcher över hela Europa, men aldrig upplevt något sånt här på plats tidigare.

– Jag jobbade under matchen mellan Frankrike och Tyskland 2015. Då skedde ett mer synkroniserat terrordåd i direkt anslutning till matcharenan. Den gången satt jag dock i Köpenhamn och snackade, men kunde ändå ta lite mental hjälp av det nu.

Nu går hans tankar till de drabbade.

– Jag tänker på de som skulle se en fotbollsmatch men aldrig kom hem igen...