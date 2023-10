Värmlänningarna Marit Kapla och Martin Hederos får varsitt mäktigt kulturstipendium av en stiftelse i Göteborg. 300 000 vardera ramlar snart in på deras konton.

– Helt otroligt! Det ska bli underbart att sätta på sig finkostymen och fira det med henne, säger Martin Hederos.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur premierar konst, musik, litteratur och cirkuskonst i Västsverige och meddelade på tisdagsförmiddagen vilka som får 2023 års stipendier.

De sex som blir 300 000 rikare är konstnären Camilla Boström, musikern Alec Frank-Gemmill, musikern Martin Hederos, författaren Marit Kapla, konstnären Olof Marsja och cirkusartisten Maria Zeniou.

– Det är fantastiskt att det händer. Det är det enskilt finaste jag fått någon gång. Jag var chockad i några veckor när jag fick veta det, säger Martin Hederos till NWT.

Mångsidig musiker

Han prisas för sin ”musikaliska lyhördhet, lyriska ton och genreöverskridande musikalitet”. Bland annat framhålls i motiveringen hur han rör sig fritt ”mellan rock och pop, jazz och klassiskt, alltid med sitt eget sparsmakade uttryck, där ”less is more””.

Han ses som medlem i band som The Soundtrack of Our Lives, Tonbruket och Hederosgruppen, men även som kompmusiker till namnkunniga artister, som bandledare och som kompositör av musik till film och tv-serier.

Journalisten och författaren Marit Kapla får ett av Stena Olssons Kulturstipendier för 2023. Foto: Peter Claesson

Han har även samarbetat med författaren och journalisten Marit Kapla, som också hon prisas av stiftelsen: ”För sin förmåga att med stor respekt, språklig skärpa och eftertänksam reflektion återge människors individuella röster”. Hon debuterade 2019 med den Augustprisbelönade boken Osebol, ”en mångröstad, poetisk skildring av den värmländska ort där hon växte upp”.

Marit Kapla och Martin Hederos har gjort framträdanden med utgångspunkt från Osebol-boken, där hennes text och hans musik trollbundit åhörarna.

Han är mycket glad över att han och just Marit Kapla får stipendium samtidigt.

– Det är nästan det roligaste av allt. Vi har faktiskt firat det lite i det tysta och vi ska även framträda tillsammans vid utdelningen. Jag är glad för hennes skull och stolt över det vi gör tillsammans. Det ska bli underbart att sätta på sig finkostymen och fira det här med henne!

Pengar som ger lugn

300 000 kronor är ju dessutom en rejäl summa, inte minst välkommen för en musiker van vid frilanseriets tuffa villkor.

– Man får lite större lugn och fokus att göra det man vill. Man kan göra valet att satsa på sin egen musik och sina egna band och även unna sig perioder där man faktiskt bara sitter och övar och skriver nytt. Man kan sätta sig ner och hitta på något helt nytt eller förvalta något man redan har igång, säger Martin Hederos.

Han tänker också använda en del av pengarna till att ta semester:

– En liten slant kanske går till att åka längdåkning i fjällen, säger han och tillägger att det har en tendens att dyka upp nya musikaliska idéer också vid sådana tillfällen.

Festkväll i Göteborg

Stipendieutdelningen sker den 1 december i Göteborg under en festkväll då kulturstipendiaterna även gör liveframträdanden. Lördagen 2 december blir det vernissage och invigning på Göteborgs konstmuseum för utställningarna med årets två konststipendiater, Camilla Boström och Olof Marsja.

”Vi gläds åt att få uppmärksamma och stödja de begåvade kulturutövare som är 2023 års mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendier. Det är också roligt att notera den stora bredden bland årets stipendiater; konstnärer och musiker från olika genrer kompletteras av en författare och en cirkusartist. Hittills har 167 kulturstipendier delats ut och vi följer med stolthet och intresse alla mottagares karriärer och fortsatta framgångar”, säger stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson i ett pressmeddelande.