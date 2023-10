Det är förstås välkommet att Karlstads borgerliga opposition vill förändra planerna för det resecentrum i Karlstad som nu är under byggnad. Men man kan verkligen undra varför de är så senkomna. De har haft all tid i världen när de styrde att göra det bättre än det nu ser ut att bli.

På det stora hela är det nya resecentrum som så sakta (alldeles för sakta) växer fram kring järnvägsstationen i Karlstad välkommet. Fler spår, perronger, en breddad Vikentunnel och en helt ny övergång till Stadsträdgården behövs verkligen. Den barriär mellan Viken, Inre hamn och centrum som järnvägen utgör måste sänkas för att utveckla stadens delar.

Tyvärr innehåller projektet också mindre väl valda delar, särskilt då att smalna av Hamngatan till två filer, lägga ner busstationen och flytta länsbussarna till ett långt stråk längs med Hamngatan. Detta har varit huvudkritiken mot de olika planer som lagts fram för ett rescentrum under mer än 20 års tid, bland annat på denna ledarsida. Ändå var det där kommunen till sist landade.

Med den lösningen blir Hamngatan stökig, trång och oerhört svårframkomlig. Därtill faktiskt farlig när resenärer, speciellt barn och äldre, skall ha sig över den, eller mellan tåg och buss. Tillgängligheten till centrum kommer att minska, och det är också kärnan i det överklagande av detaljplanen som ett antal berörda fastighetsägare gjort.

Nu avvisades den delen av mark- och miljödomstolen, med sade ändå nej eftersom kommunen inte sökt dispens för att fälla 66 träd. Typiskt Myndighetssverige. Men det ges ändå en chans till i mark- och miljööverdomstolen, samt faktiskt för kommunen själva att ompröva delen med Hamngatan och busstationen i resecentrumprojektet.

I förra veckan så gjorde dock den borgerliga oppositionens företrädare Alexander Torin (M), Erik Nilsson (KD) och Niklas Wikström (L) ett utspel helt i linje med den långvariga kritiken mot resecentrums utformning. Det är bara att välkomna omsvängningen och hoppas att de kan påverka det nuvarande rödgröna styret, även om sannolikheten för det är låg, av kommentarerna från kommunalrådet Monika Bubholz (MP) att döma. Och innan valet sade Socialdemokraterna att de helt ville stänga Hamngatan för biltrafik.

Klockan är dock fem i tolv, och man kan verkligen undra varför M, KD och L agerar först nu. Under flera år satt de med och styrde när just de nuvarande planerna för resecentrum togs fram, och hade då alla möjligheter i världen att förändra dem. Kritiken har som sagt funnits i två decennier. Det gäller också förslaget på en bro från spåren vid Karlstad C till den nuvarande busstationen, som de nu också kan tänka sig.

Att kommunen under många år ändå drivit den plan som man nu ämnar genomföra har att göra med att man vill frigöra den attraktiva och centrala tomtyta som i dag upptas av busstationen. Detta kanske inte gäller längre då det redan byggs mycket på andra håll i staden, samt förstås en allmänt vikande konjunktur.

Lycka till med ert uppdaterade förslag, oppositionen, men ni kunde allt varit ute många år tidigare!