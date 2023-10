Pia från Karlstad har ett av världens största Elvis-konton på Instagram: ”Så extremt unik”

Med 120 000 följare hör Pia Hird Lundbergs Instagramkonto Thepresleys till ett av de största som ägnar sig åt Elvis Presley och hans familj.

Hennes intresse började redan när hon var liten och hon är med i styrelsen för Elvis svenska fanklubb.

– Jag har varit Elvis-fantast sedan jag var barn, börjar Pia Hird Lundberg, Karlstad.

– Började samla bilder, tidningar, böcker och skivor – ja allt möjligt, redan på 70-talet.

Intresset för Elvis Presley och hans familj gick hand i hand med hennes stora intresse för historia.

– När jag upptäckte Instagram så saknade jag ett konto med mer fakta runt Elvis. Alltså inte bara bilder, utan även historier. Genom åren har jag ofta fått frågor från yngre fans om vissa händelser eller situationer, så ett Instagram-konto kändes behövligt.

Pia Hird Lundberg var 13 år och stort Elvis-fan 1979 när bilden togs. Foto: Privat

Hon startade kontot Thepresleys 2015 och i dag är det 120 000 personer som följer hennes inlägg, vilket gör det till en av de största med fokus på sångaren och hans familj.

– De flesta följare är från USA. Sedan Kanada, Brasilien och England. För mig är det här ett sätt att fostra nya Elvis-generationer.

Pia Hird Lundberg besöker Graceland i Memphis 1997. Foto: Privat

”Fångar folk i alla åldrar”

När Pia Hird Lundberg ombeds sätta fingret på varför Elvis Presley, som varit död sedan 1977, fortfarande har en så stark dragningskraft tänker hon efter en stund.

– Det är svårt i enkla ordalag. Han har något tidlöst som fångar folk i alla åldrar. 15-åringar upptäcker honom och blir helt fascinerade av honom – både som person och artist. Elvis var en vanlig grabb, men samtidigt så extremt unik och talangfull. Plus då hans karisma, den verkar gå rakt genom filmrutor och bilder och tar tag i folk.

Utöver instagram-kontot som hon ägnar tid åt varje dag sitter Pia Hird Lundberg med i styrelsen för Elvisforum , den svenska Elvis-fanklubben.

– När vi har våra årliga träffar kommer det alltid nya unga som hittat till Elvis. Plus då att vi har medlemmar som är över 80 som var Elvisfans redan på 50-talet när han startade. Hans musik är bred – från den tidiga rock'n'rollen till gospel, country och de bombastiskt stora sångerna på 70-talet, fortsätter Pia Hird Lundberg.

Pia Hird Lundberg sitter med i styrelsen för Elvisforum, den svenska fanklubben för Elvis Presley. Foto: Privat

Väljer favoritlåt

Ifjol lockade Buz Lurmanns film "Elvis" många till biograferna och Austin Butler nominerades till en Oscar för sin gestaltning av Presley. I november får ytterligare en film om artisten premiär, den här gången med fokus på hans fru, den biografiska "Priscilla" är regisserad av Sofia Coppola.

– Jag följer det som kommer ut om Elvis, läser böcker som släpps och ser filmer. Men jag är inte den typen av fan som har väggarna tapetserade med Elvis hemma. Det finns så oerhört mycket information om Elvis, det är viktigt att lära sig att sålla. Med tiden vet man vilka personer som är pålitliga vad gäller fakta.

Närmast väntar den årliga Elvisfestivalen som Pia Hird Lundberg och Elvisforum arrangerar. Den hålls den 4 november i Jönköping. Där möts fans och samlare för att bland annat lyssna på föreläsningar och musik.

– För mig är de tidiga åren en favorit, säger Pia Hird Lundberg. Just för att han var så revolutionerande. Det var det som intresserade mig först. Med hans utseende, musiken och sina rörelser. Men jag är även väldigt förtjust i hans musik från slutet på 60-talet, när han lämnade filmen och sjöng låtar han själv valde.

Om du får välja en favoritlåt? Och bara en.

– Oj! Svårt. "The Wonder of You" är en stor favorit.