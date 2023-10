Skager om tunga uddamålsförlusten: ”Vi hade chanser för att vinna”

Forshaga drog det kortaste strået mot Lindlöven. Foto: Helena Karlsson

Under söndagen spelade Forshaga IF sin femte match för säsongen i Hockeyettan Västra.

Lindlöven från Lindesberg stod för motståndet och det blev en jämn match i Ängevi ishall.

– Ibland har man otur, säger målskytten Linus Skager.

Första perioden var svårspelad för Forshaga. Lindlöven tog tag i taktpinnen och lyckades göra mål tidigt i matchen. Trots bortalagets övertag var det en ganska chansfattig period, åt båda håll.

I slutet av perioden hittade Forshaga lite rytm och med 18 sekunder kvar petade Linus Skager in en retur ur snäv vinkel.

– Den studsade ut och så vallade jag den via målvakten. Som tur var så gick den in, säger målskytten.

Forshaga kom ut med gott självförtroende till andra perioden och satte en rejäl press på motståndarlaget.

– Vi snackade i pausen och vi konstaterade att det stod 1-1 på tavlan, det var bara ut och köra. Bara släppa loss och inte vara nervösa, säger Linus Skager.

Lindlöven besvarade Forshagas tempo och matchen fick en ny identitet. Trots att totala antalet skott nästan dubblades i andra perioden, höll målvakterna åt vardera lag tätt och perioden slutade mållös.

Inför sista perioden var det alltså likaläge och det märktes att båda lagen spelade med försiktighet i det offensiva spelet. Med tio minuter kvar att spela var det till slut Lindlöven som tog ledningen och Forshaga fick jaga en kvittering. Hemmalaget skapade några chanser och det blev några lösa puckar framför Lindlövens kasse, men Forshaga lyckades aldrig komma tillräckligt nära.

Linus Skager om matchens sista minuter:

– Vi får inte in puckarna riktigt som vi vill. Vi har många chanser som studsar och far men pucken går inte in i mål. Ibland har man otur, det är så hockey är. Det är bara upp på hästen igen.