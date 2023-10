Därför blev jag glad när jag såg de grönklädda ungdomarna. Glad för deras skull, glad för att Sverige återigen utbildar soldater, glad för att det med säkerhet fortfarande finns ungdomar som har betydligt större tolerans för smuts och kyla än för syslöjd, skriver Emil Nilsén.

När jag skulle flyga upp till Luleå och Norrbottens-Kuriren för min första praktikvecka var det alldeles grönt vid gaten. Några av uniformsjackorna pryddes av samma tygmärke som jag själv bar för styvt ett halvt liv sedan.

Ett vitt kors på röd sköld som jag lyckades sy fast trots att de syslöjdslektioner jag fullföljde med lätthet gick att räkna på den ena handens fumliga fingrar. Men märket satt kvar under det år som lärde mig många gånger mer om mig själv än de föregående arton. När det var dags att lämna in uniformen så sprättade jag loss märket och tog med det hem.

Hur mycket jag än ville tro det då så kan jag i efterhand konstatera att det absolut inte var en man som gick ut genom vakten från Livgardets kavallerikasern. Men något hade hänt. För det var definitivt inte samma pojke som gått in.

Därför blev jag glad när jag såg de grönklädda ungdomarna. Glad för deras skull, glad för att Sverige återigen utbildar soldater, glad för att det med säkerhet fortfarande finns ungdomar som har betydligt större tolerans för smuts och kyla än för syslöjd.

Vi svenskar är förtjusta i lumparhistorier. Det kryddas, skrattas, lånas och försäkras om att det är helt sant och hände just den som för stunden har ordet. Argare befäl, krokigare morgonkrökar, kallare kyla, djupare snö, äldre mat och längre att gå. Sedan ska gubben på andra sidan bordet bräcka den föregående talaren.

Skillnaderna mellan Sverige och övriga världen är på detta område små. Den som varit med har saker att berätta. Oavsett om man stuvat makaroner i Kungsängen eller stuvat fallskärmar på legionens bas i Calvi.

Populärkulturellt skiljer det sig rejält. Året efter att jänkarna fick Top Gun fick svenskarna Nionde kompaniet. Samtidigt som Francis Ford Coppola regisserade Marlon Brando i Apocalypse Now regisserade Lasse Åberg sig själv i Repmånad.

“I love the smell of napalm in the morning” skiljer sig något i anslag från “Herr Larsson kan inte reglementet” och differensen säger en del om svenskarnas inställning till vår militär. Amerikanen tar sig själv på för stort allvar medan svensken, ibland assisterad av Colin Nutley, driver med sig själv. Det sistnämnda kan vara en god egenskap och en lyx man kan ha när kriget inte är allestädes närvarande – tills det blir allvar på allvar.

Glädjen över att dela söndagens flygtur med soldaterna förbyttes snabbt i sorg. På tisdagen samma vecka gick en lavin på Kebnekaises sydsluttning och en ung man omkom. Allvaret i det soldater tränar för knackade inte bara på, det sparkade in dörren och de delar av verkligheten vi försöker tänka på så lite som möjligt blåste in.

När jag flög hem från Luleå var det också en hel del grönklädda grabbar med på planet. Varken jag eller soldaterna log den här gången. Väl hemma kramade jag barnen lite extra och sedan letade jag reda på mitt gamla skvadronsmärke. Med fumliga fingrar och björntråd sydde jag fast det igen.

Den här gången på min motorcykeljacka. För att påminna mig själv om hur skört livet är, för att hedra soldaten som inte kom hem och för att jag tycker att vi borde visa större tacksamhet mot de som väljer att ställa sig mellan oss och de där delarna av verkligheten vi inte vill bli drabbade av.

Vila i frid. Basker av.

Emil Nilsén

Frihetsälskande skribent, mas och föreläsare