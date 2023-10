Recension: Tajt, hårt och klassiskt!

NWT:s recensent Jesper Löfvenborg lyssnar till domedagsmörk metal, spelglädje och pånyttfödd hunger när Mass Worship och veteranerna Dismember intar Nöjesfabrikens stora scen.

Dismember och Mass Worship Nöjesfabriken, Karlstad Publik: cirka 600

Kombinationen Dismember och Mass Worship är långt ifrån självklar. Men bandens olikheter kittlar och kompletterar mer än det skrämmer trots dess något spretiga natur.

Stockholmskvartetten Mass Worship blottar sina rötter och blandar crustig hardcore med tung domedagsmörk metal. Det finns även en genomgående subtil flört med industrigenren, något som jag skulle vilja se mer av under det tio låtar långa setet.

Den gänglige sångaren Claes Nordin leder visuellt kvartetten med yviga rörelser och artikulerad sång, men den blytunga musikens ryggrad är ändå rytmsektionen signerad trummisen Fred Forsberg och basisten Dadde Stark, bekant för sitt trumspel både i Asta Kask och Wolfbrigade.

Basen är påtagligt på skiva, men direkt golvande live och gör att man maskinellt spontanheadbangar sig genom låtarna. ”Specular void”, från det massiva albumet ”Portal Tombs” är en klockren öppningslåt som cementerar både attityd och uttryck. Även ”Orcus mouth” från samma album är en personlig favorit, men kvällens höjdpunkt är nya singeln ”New dark age” som har ett Meshuggah-meckigt driv, tillika ett spännande nytt steg mot en tredje fullängdare.

Dismember behöver ingen djuplodande presentation om man har följt svensk Stockholmsdöds sedan slutet av 80-talet. Jämte Entombed, Unleashed och gotländska Grave har de under decennier utgjord svensk death metals ”Big four”.

Dismember spelade på Nöjesfabrikens stora scen under fredagen. Foto: Jesper Löfvenborg

Sedan den tillfälliga comebacken vid Scandinavia deathfest 2019 har man, precis likt den värmländska kollegan Vomitory, växt ett antal storlekar i popularitet. Dessutom har bandets originallineup både strukit ordet tillfällig från comebackannonseringen, återsläppt bandets skivkatalog på vinyl och börjat arbeta med ny musik.

Precis som scendekoren hämtas hela sju låtar från deras klassiska debutalbum ”Like an ever flowing stream” som i min bok är en av historiens vassaste death metal-plattor. För en gångs skull sitter även ljudet på Nöjesfabrikens stora scen vilket ibland har varit en grötig katastrof när andra band ur den extrema skolan har lirat.

Dessutom sjunger Matti Kärki fantastiskt och resten av bandet utstrålar spelglädje och pånyttfödd hunger. Det var mycket länge sedan jag såg en bättre leverans från Dismember, ett eventuellt kvitto på att fler band skulle må bra av en kreativ och logistisk paus för att återfinna sin energi. Jag diggar setet från början till slut, men ”Fleshless”, ”In death’s sleep” och ”Soon to be dead” sticker ut när jag sorterar minnesbanken. Likaså den episka kolossen ”Dreaming in red” som känns som ett stående gåshudsmåste i en Dismemberlåtlista. Kvällens enda frågetecken är egentligen bara låten “Hate campaign” som inte ligger på samma nivå som resten av setet och att kvintetten inte bjuder på något extranummer när hela lokalen ändå är på tårna. Där gäller det att ha fingertoppskänsla och generöst våga bryta mönster. Oavsett, som en polare koncist sammanfattar kvällen: ”Tajt, hårt och klassiskt!”