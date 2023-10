Sitter på ytterligare ett fullständigt meningslöst samrådsmöte med ett skogsbolag. Vad tror jag mig kunna åstadkomma här? Något gott eller bra? Det bultar så hårt i bröstet att jag tror att jag kommer att sprängas. Men inte är det hjärtat som slår. Så beter sig aldrig mitt hjärta. Det är mitt raseri som söker sitt utlopp. Sitta här och försöka fjäska fram lite sans och vett i världen. För femtionde gången. För att få en liten remsa eller i allafall ett par extra träd sparade för framtida generationers trygghet. Det går inte an! Det är bara löjligt. Så tänker jag när jag sitter där med andra, tvingade in i artighet, dömda på förhand att förlora. I hundra procent av fallen. Tro mig. Det är aldrig frågan. Det handlar alltid om en förlust. Av natur, av tid. Frågan är hur stor den blir. Ändå ska vi ta en kaka till och respektfullt nicka med tills huvudet håller på att lossna från sina gängor. Vi behandlas som barn som fått tillträde till de vuxnas bord och nu ligger ansvarsbördan för hur utfallet kring skogens öde blir på hur väl vi behärskar oss och beter oss. Börjar någon att darra på läppen, höja röstvolymen eller säga något inte så väl underbyggt så ryker allt. Så jag tvingar mitt bankande hjärta till lydnad. Sitt fint!

Skälen till att hugga skog varierar. Än är det för ekonomin, än är det för barkborren, mångfalden eller historien, medan skälet till att bevara skog alltid är det samma. Man vill livet. Oavsett kostnaden. Fienden vi inte kan rå på är den vi tagit strid emot, tillväxtidén och framstegsvurmen, och jag tänker, vad är det för fel på oss? Är varenda skruv lös i vårt organiska bygge? Vad gör jag här? Varför bryr vi oss så mycket? Varför kan inte vi åka till köpcentret och köpa lite färg och måla om eller tapetsera någonstans och sy kuddar med vackra mönster på och vara glada och nöjda med det? Varför kan vi inte bara drömma om ett vackert orangeri på gården? Eller delta i tusen kurser i hantverk? Så många andra verkar ju bli lyckliga av det. Vad är det för fel på oss? Som ska ta sig an uppgiften att förklara klimatförändringen och massutrotningens problem för mänskligheten för sjuhundeelfte gången. Som inbillar oss att vi på något sätt, med rätt ord eller ytterligare information ska kunna få diverse exploatörer att följa sina egna direktiv eller lagar eller i alla fall anta en större försiktighet i ekosystemens sköra vävar nu när vi alla kommit överens om att det inte vore en så dum idé, trots allt?

”Inget dårskap är större än den att vilja gripa sig an att förbättra världen”, sade Molière och jag håller bestämt med. Jantelagen skulle verkligen behöva göra ett hembesök hos oss för vilka tror vi egentligen att vi är? Det blixtrar till i huvudet av allt som vi förlorat hittills sedan vi inledde detta självpåtagna uppdrag för tjugo år sedan. Allt som är oåterkalleligt förlorat. Det är scenen i filmen Avatar när det stora trädet faller. Insikten om att vi har fullständigt misslyckats slår mig. Sverige som land vill svära sig fritt från bevarandeskulden i skogen och vårt eget läns skydd av ekosystemet är gråtretande ambitionslöst. Så många gånger har sagan om skogsbrukets förträfflighet för mångfalden, klimatet, framtiden och sådana som oss trummats in i våra öron att det är ett under att vi inte blivit hörselskadade. Vi har lärt oss allt om brutna löften och sorg. Om vår idealism hade varit ett företag hade vi gått i konkurs för länge sedan.

Jag tittar på min älskade som istället för att snickra en söt liten postlåda sätter sig med en rapport från IUCN och börjar anteckna. Han gäspar stort. Inte ens vila får vi innan vi fullgjort vårt fåfänga självsabotage-uppdrag. Tänk vilket fantastiskt orangeri vi hade haft vid det här laget om vi inte varit sådana inbilska idioter som trott sig kunna förbättra tillståndet i skogarna och vilka vackra kuddar vårat orangeri hade varit pyntat med. Kanske hade vi kunnat resa till Frankrike som normala människor gör, utan att kasta mat på mänsklighetens storverk på Louvren.