Jan Jörnmark fortsätter sin värmländska resa och ser en kristallklar bild av hur Sverige och Värmland omvandlats sedan krigsslutet.

Resan i spåren av Jan Wallanders bok från 1948 är inte bara en upplevelse av skönheten i landskapet och den enorma arbetsvilja som präglat Klarälvsdalen. Resan ger också en kristallklar bild av hela den svenska omvandlingen under de sju efterkrigsdecennierna.

En bit in i skogen hittar man inte bara resterna av de små sågverk som han skrev om. På golvet i uthusen där man övernattade när arbetssäsongen var hårdast ligger också tidningarna kvar på golvet, med annonser för Ken Levys orkester och cirkusen som skulle komma på besök vid Eldfesten i Hagfors 1964.

”När man tittar på den fallfärdiga sängen är det lätt att inse varför den här tillvaron valdes bort av allt fler under decennierna efter kriget.” Foto: Jan Jörnmark

När man tittar på den fallfärdiga sängen är det lätt att inse varför den här tillvaron valdes bort av allt fler under decennierna efter kriget. En brytpunkt kom uppenbart under andra halvan av sextiotalet. Där bröt den billiga importen av konsumtionsvaror in, tillsammans med den snabbt ökade spridningen av bilismen.

Tidningar som blivit kvar vittnar om Eldfestens traditioner. Foto: Jan Jörnmark

Från och med 1950 åttadubblades bilägandet i Sverige och när det 1968 nådde två miljoner hade mer än varannan familj egen bil, vilket gjorde att man oerhört mycket lättare kunde röra sig mellan olika delar av landet. Standardskillnaderna mellan städerna och landsbygden blev synliga för blotta ögat inom loppet av några timmar.

Bilen gjorde sitt för att omdana landsbygden. Foto: Jan Jörnmark

Själv minns jag den från bilfärderna från medelklasstillvaron i Karlstad ned till resterna av den torpliknande tillvaro min mor hade växt upp i i Dalsland och som vi brukade besöka en gång i månaden. Utan att förstå det såg jag som sjuåring det stora svenska uppbrott som sedan skapade klassikern ”Hem till byn” under sjuttiotalet.

Sly och rost i strukturomvandlingens spår. Foto: Jan Jörnmark

Man kan följa utvecklingen i norra Värmland både i statistiken och i verkligheten. De minskande barnmängderna som syntes redan i slutet av fyrtiotalet hade 1965 lett till att andelen av befolkningen som var under 45 år befann sig i kraftigt fall. Allvarligast var minskningen i åldersgruppen 20-44, som minskat med 40 procent på sedan början av femtiotalet.

Det innebar att arbetskraften åldrades och att sysselsättningen på ett naturligt sätt minskade. Yngre människor som var på väg att börja studera eller arbeta valde i ständigt växande utsträckning de alternativ de såg i de större samhällena. Det gjorde också att industripolitik av den typ som bedrevs på sjuttiotalet och som man idag också hittar rester av i Nordvärmland inte var någon lösning, eftersom arbetskraften inte fanns kvar.

Många av Jan Jörnmarks bilder visar ödehus, men också spåren av liv. Foto: Jan Jörnmark

Samma sak gäller många konferensanläggningar som byggdes under kapitalmarknadsfesten i slutet av 1980-talet.

Strax utanför Stöllet tornar den stängda Värmlandsporten upp sig som en gigantisk bortglömd Titanic. När man saknade marknad i de omgivande samhällena var satsningen omöjlig. Den satsning som klarat sig är Branäs, som efter de inledande konkurserna växt ut till en livskraftig satsning. Någon smitta på de omgivande husmarknaderna i Sysslebäck och Likenäs syns dock inte.

En bit in i skogen hittar man resterna av små sågverk. Foto: Jan Jörnmark

”Reserverna tar slut”

Därför har samhällskrympningen fortsatt på samma sätt de senaste decennierna. Den ständigt minskade andelen yngre och de fallande barnantalen döljer dessutom delar av händelseutvecklingen, eftersom medellivslängden samtidigt ökar. Det gör att befolkningen i åldern under 45 år idag är nere på 800 personer, jämfört med de 6000 som fanns där för sjuttio år sedan. Antalet över 65 har däremot fallit i mycket mindre grad vilket lindrar den totala minskningen.

”Resan ger också en kristallklar bild av hela den svenska omvandlingen under de sju efterkrigsdecennierna”, skriver Jan Jörnmark. Foto: Jan Jörnmark

Det vi såg av undersökningen jag gjorde i vintras av gränskommunerna var att den utvecklingen såg likadan ut i vilken kommun jag än tittade.

Det innebär att tätorter som Arvika, Torsby, Årjäng och för den delen Karlstad framöver inte kommer att kunna räkna med att fyllas på från den egna glesbygden. Reserverna håller helt enkelt på att ta slut.

Inte bara Karlstad-Hammarö

Det är en allvarlig utveckling, för Branäs expansion visar att det verkligen finns attraktivitet. På samma sätt växer livskraftiga företag som Note i Torsby, Thermia i Arvika och en synnerligen livskraftig ny industri i Årjäng.

Möjligheterna skapas i spåren av att industriella försörjningslinjer åter flyttar mot Europa, när osäkerheten i omvärlden ökar.

”Värmland behöver utan tvekan en regional kraftsamling”, skriver Jan Jörnmark. Foto: Jan Jörnmark

Den utvecklingen gör det tydligt att länet behöver växa på fler ställen än i centrala Karlstad och Hammarö. Men det innebär också att de onda cirklar som präglat utvecklingen i glesbygden till slut måste brytas.

I det ljuset behöver Värmland utan tvekan en regional kraftsamling, för att skapa politiska möjligheter både för ny infrastruktur och för att öka de möjligheter som öppnas till exempel av lagstiftningen kring Landsbygdsutveckling i Strandnära lägen (LIS).

Jan Jörnmark. Foto: Lena Richardson

Jan Jörnmark är författare, debattör och docent i ekonomisk historia. Han är också fotograf och har gjort flera fotoböcker och utställningar på temat Övergivna platser. Han är född i Karlstad, bor i Göteborg och har varit verksam både på Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg. Han doktorerade 1993 på en avhandling om integrationen och omvandlingen av den europeiska stålindustrin.

