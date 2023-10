Formstarkt Boltic till slutspel - men tränaren inte nöjd: ”Skällde ut dom i paus”

Boltic är inne i ett fint försäsongsflyt.

Under lördagen blev det ytterligare en seger, 4-2, mot IFK Kungälv, i Supercupen. Ett resultat som innebär att Karlstadslaget är klart för slutspel på hemmaplan kommande helg.

– Jag tycker ändå inte att vi är bra idag, jag skällde ut dem i paus, säger Boltics tränare Henrik Löfvendal.

Boltic har en lysande försäsongsform.

Segern mot Kungälv var den femte på raken. Fyra av dem har tagits i Supercupen.

Notabelt är att Boltic varit oerhört tätt bakåt. På nämnda fem matcher har man bara släppt in fyra mål.

– Vi har varit riktigt bra bakåt. Nye liberon Adam Stålberg har hittat rätt direkt, berömmer Löfvendal.

Men i mötet med Kungälv tycker tränaren att det i det offensiva spelet fanns en del i övrigt att önska.

– Det blev en utskällning i paus. Vi vet att lagen gärna backar hem mot oss och då kan vi inte soloköra rakt in skiten och köra fast, säger Löfvendal.

Men två snygga mål föll i första halvlek. Johannes Camilton rundade gästförsvaret och gjorde 1-0 och sedan visade hemvändaren Niclas Nyqvist elitserieklass när han knacksköt 2-1 utan chans för målvakten.

Att Niclas Nyqvist blir nyttig för Boltic visade han under lördagen. Foto: Helena Karlsson

I andra halvlek var det hörnorna som avgjorde. En klappade Marcus Eriksson in direkt och därefter stängde Boltic matchen via en variant, där Filip Ljus kunde raka in bollen från nära håll.

Därmed väntar slutspel i Supercupen för Boltic - på hemmaplan kommande helg.

I lördagens första semifinal ställs Boltic mot Ljusdal. I den andra möter Nässjö Djurgården.

– Nu hoppas vi på publikstöd i hallen, säger Henrik Löfvendal.