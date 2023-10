Som den goda medarbetaren jag är, i Region Värmland, vill jag bidra med några möjliga sparförslag.

Man bör skippa att köpa in nya, dyra möbler till första delen av nya CSK. Det sägs att den personal som ska flytta i första etappen inte får ta med sig sina nu väl fungerande möbler dit. Att det ska vara enhetligt och fint i det nya huset och att man därför köper in nytt. Stämmer det? Man måste vänta med nyinköp om inga pengar finns. Fungerande möbler finns det gott om.

En annan sak som kan vara bra att kolla över är kostnaden för att hålla köket öppet i Regionens hus. Täcker intäkterna från betalande gäster kostnaden för hela driften av köket? Jag tror de flesta arbetsplatser står utan kök. Arbetstagare har med sig egen mat eller går ut och äter/köper med sig.

Se över hur många patientbesök som bokas på vårdcentraler och mottagningar. Speciellt på vårdcentraler där läkare bokar in sina besök själva och således kan välja att inte boka ”fullt”. Finns riktlinjer för till exempel hur många besök per vecka som bör kunna bokas in? Detta för att bemanningen stämmer i förhållande till efterfrågan och att man inte tar in hyrläkare i onödan.

Jag kan bidra med en bra kontorsstol om någon behöver, jag står och går mest hela dagen ändå. Recept på god mat i lunchlåda kan jag också bidra med, har med frukostfika och matlåda med mig varje dag. Jag hinner ändå inte utanför min arbetsplats för att äta lunch med 30 minuters lunchrast.

Nu tar jag också med mig min egna frukt, helt ok för mig. Julgåvan har för mig mindre betydelse. Och jag tackar för att vi får behålla friskvårdsbidraget. Och på min arbetsplats försöker vi se vad vi kan förändra för att spara någon krona här och där, har full förståelse för det också. Men jag hoppas verkligen att ryktena om bokningsmygel, vidlyftiga möbelinköp, allmänt slöseri, fördelar för vissa men inte för alla, INTE stämmer. För om så är fallet, förstår jag att Region Värmland är i kris.

Sjuksköterska