Hemmaseger för Kristinehamn mot Filipstad

Kristinehamn vann hemma mot Filipstad i HockeyTrean Värmland. Matchen på fredagen slutade 9-5 (3-2, 3-1, 3-2).

Filipstads tränare Thomas Zander om matchen:

– Vi kommer snett in i matchen, släpper in mål efter 22 sekunder. Står 3-0 efter cirka 6 minuter, sen kommer vi in i matchen. Vi går upp till 3-2 innan paus. Släpper åter in tidigt mål efter cirka 30 sekunder, sen är vi med i andra, har 5-3 tills det är cirka 1,30 kvar, då gör de 6-3. I tredje får vi 6-4 men orkar inte komma närmare, sen slutar det 9-5. Positivt att vi får in ett par pp mål. Vi får ta nya tag mot Säffle hemma på tisdag.

Kristinehamn tog därmed andra raka segern, efter 5-4 mot Charlottenberg i premiären.

Kristinehamn tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 22 sekunder genom Felix Lisberg, och gick upp till 3-0. Filipstad kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kristinehamn dock ryckt åt sig ledningen med 4-2. Även i andra perioden var det Kristinehamn som var starkast. Laget vann perioden med 3-1 och ställningen efter två perioder var 6-3.

Kristinehamn vann också tredje perioden 3-2 och ställningen efter tre perioder var 9-5.

Noterbart är att Kristinehamns Filip Olsson stod för ett mål och tre assists och Felix Lisberg gjorde ett mål och tre målgivande passningar.

Fredag 20 oktober 19.30 spelar Kristinehamn hemma mot Nor. Filipstad möter Säffle hemma i Wasahallen tisdag 17 oktober 19.00.