Sten prisas för lång rad flygböcker: ”Intressant och dramatiskt”

Bokförläggaren Sten Slottner i Kristinehamn har fått ett flyghistoriskt pris.

– När de ringde och talade om det blev jag nästan chockad, säger han.

Han får Kernellpriset för sina mångåriga utgivning av flyghistoriska böcker på bokförlaget Norlén och Slottner.

Dessa bokliga flygäventyr började som sig bör med en take off: första boken kom 2006 och hette ”Take off – om kvinnor i flygets värld”.

Sedan har det fortsatt att komma flygböcker och på sjutton år har förlaget gett ut ett tjugotal böcker om svensk flyghistoria. Bland dem finns Kristinehamnarens Göran Jakobssons böcker om fältflygare.

”Berör många”

– Flyghistorien är både intressant och dramatisk. Det svenska flyget har betytt mycket och har berört många människor, säger Sten Slottner.

Han har själv ingen flygbakgrund:

– Inte mer än att jag gjorde lumpen på ett par flygflottiljer. Närmare än så har jag inte kommit, jag var en vanlig värnpliktig som fick lite extra utbildning. Piloterna var som idoler då, man beundrade dem och såg dem på avstånd bara.

Riskfyllt pilotliv

Gamla tiders flygvapenpiloter levde dock farligt: ett stort antal förolyckades. En av dessa är huvudpersonen i nästa flygrelaterade bok som Sten Slottner ger ut.

– Vi har en bok på tryckeriet nu som handlar om en pilots liv. Det är en författare på västkusten som skriver och som kontaktat anhöriga som berättar om hans liv.

För Sten Slottner handlar den flyghistoriska bokutgivningen både om att lyfta fram historia och att göra fakta som finns samlade i olika arkiv tillgängliga för allmänheten. Till exempel finns ett välordnat arkiv i Ljungbyhed:

– Men det är först när man gör en bok av det som det blir tillgängligt på ett annat sätt. Där kan vi hjälpa till och jag hoppas vi kan fortsätta.

Stig Kernell (1922-2014) var ingenjör, flygare och skribent inom flyg och flyghistoria.