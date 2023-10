HALLOWEEN 2023: NWT reder ut – när ska barnen gå bus eller godis?

Varje år råder samma förvirring kring högtiden Halloween. När ska barnen egentligen gå bus eller godis?

NWT har svaret.

När ska man vara redo med godis hemma? Och när ska barnen klä ut sig i jakten på spänning och sötsaker?

Höstens mörker kryper sig allt närmare och många börjar nu fundera över läskiga utklädnader, tända pumpalyktor och lösgodis.

Men när är det Halloween och varför firar vi det? Vi reder ut förvirringen.

”Bus eller godis” kommer från engelskans ”trick or treat” och är en tradition med dörrknackning i samband med firandet av högtiden Halloween, som har sitt ursprung i den irländska ”All hallow’s eve”. Det grundar sig i en keltisk skördefest där man tände eldar med syfte att skrämma bort häxor och markera slutet på sommaren.

Under mitten av 1800-talet spreds traditionen vidare till USA via emigranter och enligt seden skulle barn klä ut sig i spöklika kostymer och knacka dörrar för att be om godis.

Halloween fick inget större genombrott i Sverige förrän i början av 1990-talet. Då började flera stora butikskedjor marknadsföra dagen vilket innebar startskottet för den populära barnhögtiden.

Förvirrad helgdag

Halloween och Alla helgons dag påminner om varandra och det uppstår ofta missförstånd kring dessa två dagar.

Alla helgons dag är rörlig vilket innebär att den infaller på olika datum, men det är alltid på en lördag, någon gång mellan den 31 oktober och 6 november.

I år är det lördagen den 4 november som gäller. Under helgdagen firas martyrer och helgon enligt kristendomen, det är vanligt att man hedrar och minns sina döda genom att tända ljus på gravstenar.

Alla helgons dag på Ruds kyrkogård 2012. Arkivbild. Foto: Helena Karlsson

Halloween däremot infaller alltid samma datum – den 31 oktober. I år är det på en tisdag, vilket kanske inte är en optimal dag för att spöka ut sig och käka godis.

Så hur ska man egentligen tänka?

Det finns egentligen inget självklart svar på den frågan men det allra vanligaste är att fira Halloween under den helg som ligger närmast. Fredagar är särskilt populära enligt tradition, men även lördagar – vilket innebär att 27 och 28 oktober är de bästa dagarna för barnen att gå bus eller godis 2023.

Källa: Helgdagar.nu och svenskahogtider.com

