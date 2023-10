BIK Karlskoga starkast i straffläggningen mot Falu IF

Det var jämnt hela vägen när Falu IF mötte BIK Karlskoga hemma i J18 Region väst herr i ishockey. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. BIK Karlskoga var kyligare i avsluten och vann med 4-3 (1-1, 2-1, 0-1, 0-0, 1-0). Tobias Gustafsson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var BIK Karlskogas femte på de senaste sex matcherna.

Första perioden var jämn. Falu IF inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Tristan Hultman efter bara nio sekunder, men BIK Karlskoga kvitterade genom Tobias Gustafsson efter 14.44. BIK Karlskoga startade också andra perioden vassast. Laget gick från 1-1 till 1-3 genom mål av Joel Antonsson och Matheus Adler innan Falu IF svarade och gjorde 3-2 genom Lucas Jarestrand. 6.03 in i tredje perioden nätade Falu IF:s Tristan Hultman på nytt på pass av Tage Hjelm och Andre Franz och kvitterade för Falu IF. I straffläggningen var det BIK Karlskoga som avgjorde till 3-4. Den avgörande straffen stod Tobias Gustafsson för.

Tobias Gustafsson gjorde två mål för BIK Karlskoga och ett assist. Tristan Hultman gjorde två mål och totalt tre poäng för Falu IF och Andre Franz hade tre assists.

Det här var BIK Karlskogas fjärde uddamålsseger.

För BIK Karlskoga gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen, medan Falu IF är på nionde plats.

Nästa motstånd för BIK Karlskoga är Örebro Hockey J18. Lagen möts söndag 15 oktober 13.00 i Nobelhallen.