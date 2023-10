Meriterad duo till Fagerås Gospelfestival: ”Rörd av hennes röst ”

I helgen är det dags för årets upplaga av Fagerås Gospelfestival.

Bland de många artisterna finns Jade Ell och Emma Nilsdotter. De har en gemensam beröringspunkt i Britney Spears och mångåriga bakgrunder som artister och låtskrivare.

Värmland möter Norrland när Jade Ell från Karlstad och Emma Nilsdotter från Vilhelmina bildar duo på gospelfestivalen i Fagerås. Nyligen släppte de en gemensam singel, en nyinspelning av Jade Ells låt ”Man Overboard”.

– Jag har sjungit en del gospel under min uppväxt i Värmland, berättar Jade Ell.

Tidigare var hennes tilltalsnamn Helena, som artist har hon valt att lyfta fram sitt mellannamn i stället.

– Gospel är musik jag kan känna mig fri i. Även i perioder när jag besökt släktingar i USA har kyrkans musik varit närvarande.

Hon är uppväxt i fosterfamilj i Lene utanför Karlstad.

– Både jag och Emma Nilsdotter har varit i musikbranschen länge, fortsätter Jade Ell.

– Men det är först nu vi gör något tillsammans.

Emma Nilsdotter har tidigare under många år varit medlem i The Real Group och Jade Ell arbetar som låtskrivare och producent samt soloartist.

– När jag hörde Emmas röst kunde jag höra lite av hennes resa i livet, jag kunde höra varför hon gör musik. Jag blev rörd av hennes röst och förstod att våra röster skulle passa tillsammans.

När samarbetet inleddes var det med en bekant känsla.

– Det gick så enkelt, det kändes som att vi samarbetet länge! Allt ramlade på plats. Vi spelade in ”Man Overboard” live så vi fick den riktiga tajmingen och kunde följa varandra.

Britney Spears

En något oväntad detalj de båda har gemensamt är Britney Spears. Emma Nilsdotter hörs bland annat på Spears hit ”Toxic” som till viss del skrevs och producerades i Sverige.

– Det där är så lustigt. När jag släppte min första singel, ”Got to Let You Go”, skrev jag den med Jörgen Elofsson, berättar Jade Ell.

– Han bodde på soffan i en studio på den tiden. Under arbetet med mina låtar tog han en paus för att åka till Key West i USA.

I Key West skrev Jörgen Elofsson ”Sometimes” som blev Britney Spears andra singel i karriären.

– När vi hade jobbat klart någon dag senare så tyckte han att jag skulle hänga kvar i studion och träffa en ny artist han jobbade med. Det visade sig vara Britney Spears. Det satsades stort på henne, 21 miljoner dollar! Det var kul att träffa henne alldeles i början.

Jade Ell och Emma Nilsdotter släppte nyligen singeln ”Man Overboard”. Foto: Pressbild

Lyssnar in varandra

När duon Jade Ell och Emma Nilsdotter väljer material för Fagerås Gospelfestival ser de till det personliga.

– Det blir eget material. Vi har märkt att våra mest personliga låtar passar ihop. Det känns som en läkeprocess att jobba tillsammans.

De har liknande upplevelser i sina livsresor.

– Det har vi, jag känner det. Musik är ett bra språk – det går så fort att lära känna en människa. Man måste ju lyssna in varandra. Jag funderar ibland på hur man gör på andra arbetsplatser, det är jättefint med fikaprat och väder – vilket vi också har – men i musiken har vi det ordlösa.

Trots hennes bakgrund i Värmland är det hyfsat sällan hon mött den värmländska publiken.

– Det har bara blivit så. Nu ska det bli fantastiskt att komma till Värmland och spela, jag och Emma har pratat om att göra någonting mer faktiskt. Hon vill att vi reser upp till Norrland och spelar och varför inte passa på att ta en sväng till i Värmland? Vi får se.

Under Fagerås Gospelfestival ska 36 konserter avverkas på en och samma dag. Bygden hjälps åt – både föreningslivet och kyrkorna bidrar med lokaler och handkraft. Många av artisterna är återkommande, amerikanska Marilyn T Keller från Portland i USA är ett exempel.

– Till vår konsert, fortsätter Jade Ell, kommer det även att visas tavlor av Ulrika Aldefelt. Hon har gjort målningar till några av mina låtar. Bland annat en låt som heter ”Whispers”. Den har sin bakgrund i en judisk man som jag lärde känna i Israel. Han förlorade sin släkt i koncentrationsläger och när han kom till Israel planterade han ett träd för varje släkting. Efter att han visade mig den där skogsdungen, skrevs låten.

Gospelfestivalen i Fagerås arrangeras den 14 oktober.