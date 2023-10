Wermland operas orkester i ny Avicii-konsert för ungas psykiska hälsa

Rapparen Jelassi och "Snabba cash"-skådespelaren Ayan Ahmed leder konserten "Together for a better day" som återvänder till Avicii arena den 6 december. Bland artisterna finns Yung Lean och Cherrie – och de ackompanjeras av Wermland operas orkester.

– Det är jättekul och väldigt viktigt tycker jag, att man uppmärksammar ungas psykiska ohälsa och gör något åt det, säger operachefen Kjell Englund till NWT.

Liksom i fjol arrangeras konsertkvällen av Tim Bergling Foundation på Avicii Arena i Stockholm som "en musikalisk manifestation för ungas psykiska hälsa, men också en hyllning till Aviciis musikaliska arv" enligt ett pressmeddelande.

Även brittiska Griff samt svenska artister som Adaam, Daniela Rathana, Thomas Stenström, Cleo och Hurula ska uppträda. Bland de nu klara artisterna finns också den amerikanske bluegrassångaren Dan Tyminski som samarbetade med till Avicii i superhiten ”Hey brother”.

”Viktigt att ställa upp”

För musiken svarar i år orkestern vid Wermland Opera plus ett 30-tal frilansande symfoniorkestermusiker.

– Det är viktigt att vi ställer upp om vi bara kan, och det kunde vi, säger operachefen i Karlstad som hittat ett lagom stort hål i operans kalender, mellan musikalföreställningar och konsertprogram.

Wermland operas orkester får ett annorlunda uppdrag den 6 december. Foto: Mats Backer

– Vi ser till att planera så att allt ska rymmas. Orkestern tycker ju också det är roligt att spela för en god och viktig sak.

Kjell Englund är glad över att frågan kom från arrangörerna.

– Det är väl en kvalitetsstämpel om något att de frågar oss, säger han.

Vill ge unga hopp

Biljettintäkterna används för att finansiera själva konserten och nytt för i år är att alla under 25 år kan köpa särskilda ungdomsbiljetter från 195 kronor.

"Vi på Tim Bergling Foundation vill ge unga hopp och framtidstro, och vi såg att vår förra konsert verkligen gjorde skillnad" säger stiftelsens grundare Klas Bergling, pappa till Tim "Avicii" Bergling.

Fjolårets konsert direktsändes både i SVT och Sveriges Radio.