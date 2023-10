Sista striden det är.

Det blir inga fler mandatperioder i riksdagen för Lars Mejern Larsson (S) – vid nästa val lämnar han efter 20 år.

– Jag är färdig, berättar han exklusivt för NWT.

Redan i sitt förstamajtal i år hintade Lars Mejern Larsson, 57, om att han har börjat bli långvarig i riksdagen. Han valdes in 2006 och har suttit som ledamot under fem socialdemokratiska partiledare. Under samma tid har Sverige haft fem statsministrar.

Under förra riksdagsåret fick värmlänningen möjlighet att tjänstgöra som ålderspresident, i egenskap av den ledamot på plats som suttit i kammaren längst tid.

– Då ringde det en kille och sade att nu är det bara Erlandermedaljen kvar.

Erlandermedaljen Tage Erlanders hedersmedalj delas ut av Socialdemokraternas partistyrelse till medlemmar som representerat partiet i samhälleliga organ och/eller i partiorganisationen under minst 30 år. Tage Erlander från Ransäter var Sveriges statsminister mellan 1946 och 1969.

Nu har Lars Mejern Larsson bestämt sig. Om tre år tar riksdagskarriären slut. Han ställer inte upp i valet 2026.

– Det är fint att få möjligheten att välja själv när man ska sluta.

Han ger beskedet redan nu för att partiet i lugn och ro ska kunna hitta en efterträdare.

– Det är inte så att jag har tappat suget, det är fantastiskt roligt och jag vill fortsätta lyfta vardagsfrågorna för värmlänningarna. Jag har ju tre år kvar.

– Jag måste tacka värmlänningarna, jag känner supporten. Det är inte därför jag slutar. Jag vill inte att det bara ska bli att man sitter. Man ska brinna för det. Det är mycket med pendling, resor och vardagsjobb i riksdagen. Jag känner att jag är färdig där.

Praktiserar

Lars Mejern Larsson har profilerat sig med sina otaliga verksamhetsbesök. Han har ofta synts i media när han har hälsat på hos olika arbetsplatser.

– Jag praktiserar inom alla områden. På intensiven och akuten och som bonde. Jag har varit på fritids, förskolor, gymnasium, universitet och Kungliga operan.

– Det är en ledstjärna för mig att vara ute i verkligheten. Det ger så mycket tillbaka att vara i människors vardag.

Värmlandsbänken Följande ledamöter representerar Värmland i riksdagen: Lars Mejern Larsson (S) Gunilla Svantorp (S) Mikael Dahlkvist (S) Sofia Skönnbrink (S) Marléne Lund Kopparklint (M) Magnus Resare (M) (statsrådsersättare för försvarsminister Pål Jonson) Daniel Bäckström (C) Håkan Svenneling (V) Kjell-Arne Ottosson (KD) Runar Filper (SD) Charlotte Quensel (SD)

Som höjdpunkt nämner han att få företräda värmlänningarna och driva deras frågor.

– Inga frågor har varit för små eller för stora. Det de har bett mig om har jag försökt att synliggöra. Det är det finaste, en stor del av demokratin.

Vad har varit den största utmaningen?

– Att få gehör för vad man vill.

Pensionärer i kläm

Som exempel nämner Lars Mejern Larsson att han tidigt lyfte frågan om att personer födda 1957 hamnade i kläm och förlorade ekonomiskt på en ändring i pensionssystemet.

– Jag träffade ett gäng pensionärer på Nordells kafé i Arvika. De ville synliggöra problematiken och det hamnade till slut i regeringsförklaringen. Jag bryr mig inte om vilken regering som rättar till misstagen, bara man gör så att det blir rätt.

Han upplever att det är svårt att få pengarna att räcka för göra alla investeringar som behövs i samhället.

– Det är så mycket man vill göra. Jag är inne på att man i dessa tider skulle låna pengar och göra investeringar för framtida behov. Det blöder på många ställen.

Vad Lars Mejern Larsson ska göra efter valet 2026 vet han inte. Han är tjänstledig från sitt jobb på fackförbundet Byggnads.

Kan det bli ett uppdrag inom den lokala eller regionala politiken?

– Det vet jag inte. Det är för tidigt att säga.