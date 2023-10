Härliga kultfilmen Amélie blir musikal: ”Gick ett skrik i hela huset av glädje”

Den livsbejakande Amélie från Montmartre tog världen med storm när filmen hade premiär 2001. Nu blåser denna franska virvelvind in på Värmlandsteatern – i musikalformat.

– Det är en musikal för drömmare och för vardagsnjut, säger Emeli Bohlin, den präststuderande Karlstadsbon som nu blir Amélie.

Hon var elva år när filmen om Amélie gick upp på biograferna och minns fortfarande känslan när hon såg den första gången.

– ”Oj, vad var det här”, det var ju något helt annat!

Idag är hon vuxen och har just nu tjänstledigt från jobbet som pedagog i Norrstrands församling för att läsa till präst, men nog kan man säga att det är ett slags själavård hon ägnar sig åt även på teaterscenen i höst.

”Alla är ju sökare”

– Sökandet och att drömma, meningen, vad ska man göra i livet... där kan man verkligen hitta likheter. Alla är ju sökare och letar och längtar och det kommer verkligen fram i musikalen. Alla karaktärer bär på en längtan, säger Emeli Bohlin.

Härlig roll med snabba kast: ”Det händer saker hela tiden, vad som pågår i huvudet på Amélie och vad som händer i historien, från en låt till ut och berätta och in igen” beskriver Emeli Bohlin sin rollfigur. Foto: Lisa Olaison

– Och man kanske inte ens vet vad man söker, utan det behövs någon som öppnar ens ögon, säger John Axelsson, som spelar Amélies kärlek Nino och faktiskt även till vardags är Emelis kollega: båda jobbar i Norrstrands församling.

”Musikal för drömmare”

Just en sådan ögonöppnare är Amélie från Montmartre. Med små insatser gör hon stor skillnad för människor i sin omgivning, i en vindlande berättelse där fantasins kraft betonas lika starkt som lekfullt.

– Det är en musikal för drömmare och för vardagsnjut: att hitta det fina i vardagen som rullar på. Det pågår men det är något härligt i det, säger Emeli.

” ”Det är en jättekraft vi samlat här” — Klas Kvarnevik, regissör om Värmlandsteaterns storsatsning

– Amélie tar sin tillflykt till en fantasivärld, som en ren överlevnadsinstinkt. Filmen och musikalen handlar om hennes väg ut ur sin fantasivärld och ut i livet, säger Klas Kvarnevik, regissör.

”Feelgood hela vägen”

Överlevnadsstrategin behövs för flickan Amelié, som växer upp i en trasig familj utan kramar. Hennes mamma dör i en olycka, pappan glömmer bort dottern. Sorgligt, men andra känslor dominerar spelet.

Amélies mamma dör och hennes pappa bryr sig mer om trädgårdstomten än om dottern. Foto: Lisa Olaison

– Det är lustfyllt och en glädje som berättas hela vägen, fast man får med sig det sorgliga i början. Det är feelgood hela vägen, säger Emeli Bohlin.

– Amélie säger nästan ingenting i filmen, ändå är hon så levande, säger Klas Kvarnevik.

Han minns också mycket väl när filmen kom. Han ser närmast förälskad ut när han pratar om den fantastiska Amélie.

– Ja, så är det! Den drabbade mig, säger han om filmen som han kallar både ”kultfilm” och ”generationsfilm”.

Feelgood ligger i tiden, tror regissören Klas Kvarnevik: ”Det kanske är så att det behövs? Längtan, fantasin, så är det väl med alla skådespel och även idrott. Det blir så nära, när man ser en liveföreställning på en scen på en nära ensemble. Det är en sån stark kraft”. Foto: Lisa Olaison

– I min generation och sällskapskrets är den stor. Den har nåt. Och nu är den musikal! säger han nöjt.

”Tillsammans-jobb”

Det är bara andra gången som musikalen Amélie spelas i Sverige och det är en jättesatsning Värmlandsteatern gör.

– Det är en stor produktion, med många medverkande i hela projektet. Vi är närmare ett 100-tal så det är en jättekraft vi samlat här. Det är ett enormt tillsammans-jobb, säger Klas Kvarnevik.

Till vardags är John Axelsson och Emeli Bohlin jobbarkompisar i Norrstrands församling i Karlstad. ”Jag jobbar som musikpedagog i Barnens katedral”, säger John. ”Jag jobbar också som pedagog, fast i Norrstrandskyrkan, men studerar också så den här hösten är det studier. Jag är tjänstledig och läser till präst”, berättar Emeli. Foto: Lisa Olaison

Han tror att de som sett filmen kommer att känna igen sig på Tempelriddaren.

– Musikalen följer filmen ganska väl. Kan man sin Amélie känner man igen sig. Vi har filmen som ett slags förlaga. Vi vill nå upp till den känslan, för Amélie är mycket känsla, säger han.

”Det var min största sorg”

Musiken som publiken får höra är dock inte det karaktäristiska originalsoundtracket från filmen.

Musikalen är precis som filmen färgstark och fylld av små men energigivande ögonblick. Foto: Lisa Olaison

– Det var min största sorg när vi lyssnade igenom musikalen, men vi har smugit in lite av den i en bakgrund, erkänner Klas Kvarnevik. För mig var det svåraste just att den inte hade originalmusiken, men musikalen har fantastiska sång- och låtnummer, som verkligen växt enormt mycket, många fina partier. Vi har ändå jobbat in lite dragspel i det för att få den franska känslan och vi har ett sjumannaband som ska spela. Så stort band har vi inte haft tidigare på Tempelriddaren. Vi har också lite större ensemble än vad musikalen är skriven för, vilket gör att vi har en maffigare kör. Körpartierna är starka!

Han sammanfattar:

– Mycket folk, liten scen, nära. Det är som att man sitter i en privat loge nästan och får ett skådespel spelat för sig.

Den blinde tiggaren (Oscar Eklund) får en överraskande syntolkad promenad av den pigga Amélie, som börjar gripa in med goda gärningar runtom i sin vardag. Foto: Lisa Olaison

I två år har han sugit på karamellen att Värmlandsteatern får göra Amélie. På lördag är det äntligen premiärdags.

– Vi sökte rättigheterna då mer som en drömgrej. Och så en vecka senare, så bara ”VI FICK DEN!” Det gick ett skrik i hela huset här av glädje.

Emeli Bohlin är från Kil från början och bor i Karlstad. Rollen som Amélie är hennes första stora roll. Foto: Lisa Olaison