Sensationell comeback – målsprutan tillbaka i Karlstad IBF

Förra säsongen var hennes bästa i karriären.

Ändå valde Linnea Wallgren att ta timeout från innebandyn.

Nu är det dock klart att hon gör comeback i Karlstad IBF.

– Jag vet hur vass hon är när lägen dyker upp, säger tränaren Mattias Karlsson.

Karlstad IBF:s SSL-damer har haft en tuff start på säsongen och har tagit en poäng på de inledande fem matcher och parkerar sist i tabellen.

Toppspelare som Frida Swahn, Sara Dahlström och Linnea Wallgren har försvunnit av olika anledningar. Swahn gick till Skoghall, Dahlström drog korsbandet i knät och Wallgren tog timeout från innebandyn på obestämd tid.

Nu är det dock klart att den senare gör sensationell comeback.

Hon har tränat med laget i ett par veckor - och har bestämt sig.

Nytillträdde tränaren Mattias Karlsson är naturligtvis mycket nöjd med Linneas val.

– Hon betyder oerhört mycket. Jag vet hur vass hon är när lägen dyker upp. Självklart kommer hon vara lite ringrostig men vi ska se till att sätta henne i en bra situation för att hon ska göra det hon är bäst på, mål.

Och mål kan Wallgren göra.

Det finns det statistik på. Förra säsongen var hennes allra bästa så här långt.

Trots att Karlstad IBF under hela säsongen kämpade i botten öste Linnea in poäng - fler än hon gjort under någon säsong tidigare. De blev 42 stycken (33+9) på 26 grundseriematcher.

Under hennes fem säsonger i topplaget Endre gjorde hon som mest 28 poäng.

Nu är hon spelklar redan i onsdagens match i Svenska cupen, där Falun står för motståndet.

– Hon är högaktuell för spel redan då. Sedan återstår det att se hur mycket speltid hon får, säger Mattias Karlsson.