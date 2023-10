Karlskoga IBF U gjorde fem mål i tredje perioden

Bortalaget Filipstad U var fortfarande med i matchen mot Karlskoga IBF U inför tredje perioden. Men där fick Karlskoga IBF U rejäl utdelning. Till slut blev det hela 9-4 (1-0, 3-2, 5-2) i matchen i division 4 Värmland östra herr i innebandy.

– Vi kommer med ett blandat lag och det gör även Filipstad. Via en omställning gör vi 1-0 i tredje minuten. Vi har från matchens första minut bollinnehavet men gör inte mer mål i den perioden. Fortsatt ofokuserat i början på andra men vi utökar till 2 och 3-0. Då trodde man det skulle rinna iväg men istället slarvas det och de gör 3-2. Linus Magnusson gör sitt första seniormål och det står 4-2 inför sista. I första minuten i sista perioden skjuter en Filipstadsback så utanför att det blir superläge för deras kapten som lägger in 4-3 i nästan öppet mål. Då är det helt plötsligt match igen men därefter tar vi tag i matchen och vi går ifrån och vinner med 9-4, tyckte Karlskoga IBF U:s ledare Vilmer Jonsson, efter matchen.

Karlskoga IBF U började bäst och gjorde 1-0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.50 slog Eric Mattsson till på pass av Vilmer Jonsson. Även i andra perioden var det Karlskoga IBF U som var starkast. Laget vann perioden med 3-2 och ställningen efter två perioder var 4-2.

Karlskoga IBF U vann också tredje perioden 5-2 och ställningen efter tre perioder var 9-4.

Noterbart är att Robin Sjöström gjorde ett mål för Karlskoga IBF U och två målgivande passningar.

Nästa motstånd för Karlskoga IBF U är Heden. Lagen möts lördag 14 oktober 13.00 i Väse Sporthall. Filipstad U tar sig an Edebäck U hemma fredag 13 oktober 19.30.