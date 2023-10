Klubbens nysatsning – bytte ut hela styrelsen: ”På rätt väg igen”

Fyra år i division 3 får räcka.

Nu har Viking byggt om från grunden – och går för avancemang.

– Det finns inget annat, säger tränaren Anders ”Pärta” Persson.

Ja, man kan lugnt konstatera att förändringarnas vindar svept över Valhall.

För förutom en till stora delar ny trupp och ny spelidé har precis hela styrelsen bytts ut.

– Det var tvunget till att ske. Det fanns ett missnöje och det var mycket som inte var bra, men nu är vi på rätt väg igen, säger ”Pärta”.

Bland de ”nytillkomna” finns exempelvis Rolf Ejdsell, pappa till FBK-stjärnan Victor.

Han är nu tillbaka i sportchefsrollen efter flera års frånvaro.

– Det är väldigt, väldigt positivt. Rolf är oerhört viktig, säger Viking-coachen och pratar sig varm om laget som nämnde Ejdsell satt samman i comebacken.

Särskilt nöjd är ”Pärta” över mixen erfarenhet och ungdomlig entusiasm.

Dit räknas exempelvis en handfull talangfulla juniorer som plockats upp och där framför allt ett namn sticker ut: Filip Olsson.

– Han är riktigt jäkla bra alltså. Kan nog gå hur långt som helst.

Är det så?

– Ja, verkligen. Han är forward egentligen men så såg jag honom hoppa in som back under en J18-cup och tyckte han var klockren. Så jag plockade upp honom och testade honom på just den positionen och nu är han bland de bästa vi har.

I fronten av satsningen finns även ett mer rutinerat garde.

Däribland Andreas Bergström (som förra säsongen snittade en poäng per match i division 2-klubben Munkfors), David Ademovski och bröderna Simon och Eric Jansson.

– Det är väl de som går i bräschen kan man säga. Speciellt Jansson-bröderna med sin attityd i spelet nu när vi lagt om och kör en extrem presshockey. Vi ska vara jäkligt jobbiga att möta i vinter.

Låter som att ni siktar högt?

– Ja, nu ska vi gå upp, så är det bara. Det här är sista året i ”trean”.

Målsättningen genomsyrar hela föreningen, enligt ”Pärta”.

– Alla vill det här, ända från styrelsen och ner i laget. Och känslan är att vi verkligen har något bra på gång. Det har börjats prata hockey i Hagfors igen.

I samma mening öses beröm över hockeygymnasiet och dess instruktörer Urban Ryen och Sergei Fokin. Liksom Ishockeyns vänner – en grupp som bildades i syfte att stötta klubben på ideell basis.

– De jobbar verkligen stenhårt. De gör alltifrån att fixa mat och frukost till våra elever till att dra in pengar via lotterier. Det där fungerar väldigt bra.

Om ni nu går för serieseger – vilka ser ni som era största utmanare?

– Premiären, Filipstad borta, tror jag blir vår tuffaste match. Det blir perfekt att börja med den.

Hur det går återstår att se.

Klart är i alla fall att matchen spelas på fredag med start klockan 19.