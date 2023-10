LISTA: Så har det gått för spelarna som lämnade Färjestad

14 spelare lämnade Färjestad i våras. 9 har anslutit.

Hur har det gått för spelarna som nu finns i andra klubbar – och hur har nyförvärven i FBK startat säsongen?

Dyk ner i vår maffiga ”fått och gått-genomgång”!

Vi börjar med att titta till spelarna som lämnade Färjestad efter den gångna säsongen.

Dennis Hildeby gör sig nu redo för sin första hela säsong i AHL. Foto: FREDRIK KARLSSON

Dennis Hildeby

Dennis Hildeby förbereder sig för sin första hela AHL-säsong. Efter Färjestads uttåg ur slutspelet ifjol packade målvakten sina väskor direkt och reste till Toronto, där han hoppade in i Toronto Marlies i några matcher.

Kanadensiska medier som följer honom under försäsongen har imponerats över hur rörlig han är för sin längd, och The Athletic skriver att det märks att Hildeby har förbättrat sitt arbete med plockhandsken under sommaren – något Toronto haft som önskemål.

Matt Tomkins

Det blev tvära kast för Matt Tomkins, som lämnade Karlstad i våras – för att inte komma tillbaka trots att han hade tid kvar på kontraktet. Istället presenterades han av Tampa Bays organisation – som lustigt nog hans ersättare också hamnade i. Ni kommer ihåg Jonas Johansson, som presenterades av Färjestad som ett nyförvärv, men som aldrig kom då han erbjöds ett nytt kontrakt i Nordamerika.

Tampa Bay slimmar nu ner sina rosters inför säsongsstarten, och både Johansson och Tomkins är kvar bland de NHL-aktuella spelarna och lär vara duon NHL-laget startar säsongen med. Tampas stjärnmålvakt Andrei Vasilevskiy, som ju varit den givna ettan, har nämligen ryggopererats och kommer att missa de två första månaderna av säsongen. Det här öppnar givetvis upp för Tomkins, som under sina AHL-år aldrig fick chansen i NHL.

Anton Berglund åkte på en tuff skada förra säsongen, och han kämpar sig fortfarande tillbaka från den. Foto: Tommy Pedersen/TT

Anton Berglund

Hade en mardrömssäsong i fjol när korsbandet drogs av precis när han lånats ut till Östersund från Färjestad.

När NWT skrev om Berglund för en månad sedan var han fortfarande i rehabträning.

– Jag har börjat gå på is nu lite grann, för att känna hur det känns. Annars kör jag ungefär en till två timmar gym varje dag, det är inte förrän nu jag börjat gå på is. Under sommaren har det blivit väldigt mycket gym för att bygga muskler, sa han i intervjun.

Planen är att han ska vara redo för spel igen i november. Berglund står utan kontrakt.

Theodor Lennström

Färjestads förre stjärnback lämnade Färjestad för spel i Genéve-Servette. Och han har haft en tung skadehöst. Det var i en tidig CHL-match Lennström skadades och han har inte spelat sedan dess.

Backen väntar fortsatt på att debutera i schweiziska ligan men hopp finns att han ska närma sig spel igen nästa vecka.

Max Lindroth och Isac Heens jublar efter Lindroths 3-3-mål mot Örebro. Foto: MICHAEL ERICHSEN

Max Lindroth

Backen, som numera finns i Frölunda, har varit antingen sjundeback eller spelat i tredje backpar med Isac Heens.

Ett mål och en assist har det blivit såhär långt. I torsdags gjorde han Frölundas 3-3-mål och såg till att matchen gick till förlängning, där Malte Strömwall sedan avgjorde.

Ville Pokka

Den finske backen får stort förtroende i Biel-Bienne i schweiziska ligan. När hans lag mötte Färjestad i CHL tidigare under hösten var han lagets främste poängplockare efter en raketstart på Europaspelet.

Hittills i lagets ordinarie serie har han stått för tre assist på nio matcher och han har haft över 20 minuters speltid i nästan varje match.

Jens Westin

Den omtyckte backen tvingades till sist avsluta karriären efter att ha fått en hjärnskakning hösten 2021. Under sommaren hittade han en ny gemenskap hos Crossfit Lifebox på Örsholmen i Karlstad, där han började träna unga idrottare och lag.

Brandon Davidson har inte fått någon drömstart i Rögle. Foto: MATHILDA AHLBERG

Brandon Davidson

Den kanadensiske backen ville stanna kvar i Europa efter sin korta – men av många väldigt uppskattade – tid i Färjestad. Han spelar numera i Rögle men har inte fått så mycket speltid. Davidson har hittills mest kört som sjundeback. Inga poäng från Davidson än så länge, och han stod över Rögles match mot Luleå på torsdagen.

Jonathan Andersen

20-åringen från Arvika skrev på ett rookiekontrakt med Färjestad, när han tog klivet från J20 till SHL under Färjestads skadetunga säsong.

Hans resa gick inte norska Ringerike Panthers obemärkt förbi, och dit gick flyttlasset i somras.

På de inledande fem matcherna har Andersen svarat för två assist.

Remi Elie

Det var en och annan som höjde på ögonbrynen när Remi Elie kritade på för Linköping i somras, och därmed valde bort Färjestad.

– Det ultimata målet är att vinna SM-guld med Linköping, jag är väldigt hoppfull om att vi kan nå det målet och jag längtar att få sätta igång nere på isen, sa Elie när han presenterades.

Centern fick en tuff start på sensommaren och hösten när han skadades och missade en del av försäsongen. Elie har spelat samtliga SHL-matcher hittills för Linköping, som haft det tufft. 4 poäng (1+3) på åtta matcher står han på i sin poängskörd.

Eric Engstrand spelar numera i Västerås. Foto: ARON BROMAN

Eric Engstrand

23-åringen kom till ett skadedrabbat Färjestad under förra säsongen, och spelar numera för Västerås i Hockeyallsvenskan. Västerås har blandat och gett i säsongsinledningen, och ligger just nu åtta i serien.

Engstrand har mest spelat i tredjekedjan, och väntar ännu på att göra sin första poäng i Västeråströjan.

Jasse Ikonen

Precis som Eric Engstrand och Brandon Davidson anslöt Jasse Ikonen till Färjestad under pågående säsong. Tomas Mitell behövde ”vuxna spelare över 80 kilo” och det fick han genom den finske forwarden.

Ikonen gjorde 15 matcher i FBK-tröjan men fick stå vid sidan av under kvartsfinalserien mot Frölunda.

33-åringen är idag klubblös.

Carl Jakobsson

Det var under pågående säsong Jakobsson och Färjestad meddelade att man går skilda vägar. Jakobsson lämnade för spel i Finland och Kärpät. Hans nya lag har fått en tuff start på säsongen. Laget är tia, och har fått ihop nio poäng på sju matcher.

Jakobsson själv har bara spelat en match hittills den här säsongen.

Daniel Viksten lämnade Värmland för spel i Österrike. Foto: FREDRIK KARLSSON

Daniel Viksten

Efter FBK:s uttåg i kvartsfinalserien var Daniel Viksten i valet och kvalet om han skulle fortsätta sin karriär som spelare. Hans syster Therese kämpar mot cancer, och Daniel – som står sin syster mycket nära – hade svårt att fokusera på ishockeyn.

Men karriären fortsätter för Viksten. Therese vill se sin bror fortsätta spela, och i somras gick flyttlasset till Österrike. Där har han en plats i Johan Pennerborns Graz99ers.

Laget har fått en mycket tuff start på säsongen och ligger näst sist efter sju omgångar på bara tre poäng. Viksten har hittills gjort två mål och en assist.

Carl Lindbom har varit SHL:s bäste målvakt i säsongsinledningen. Foto: FREDRIK KARLSSON

Dags för en lägeskoll – så har det gått för nyförvärven i Färjestad.

Carl Lindbom

Vi snackar raketsuccé. Den unge målvakten har ligans bästa räddningsprocent just nu. Han har stått i samtliga hemmamatcher (4 st) såhär långt, och släppt in tre mål. I lördags höll han nollan mot Leksand, och han har för tillfället imponerande 96,51 i räddningsprocent.

Max Lagacé

Den kanadensiske målvakten har hittills vaktat buren i samtliga bortamatcher för Färjestad. Och han har gjort det bra. På sina tre starter har han 92,3 i räddningsprocent – den tredje starkaste siffran i SHL såhär långt.

Mot Timrå stoppade han 40 av 42 puckar, och noterades dessutom för en assist.

Jonathan Andersson

Nyförvärvet som hämtades in från Luleå har hittills bildat backpar med Magnus Nygren. Andersson har fått en fin start på säsongen. Han har bidragit med stark skridskoåkning och ser ut att ha funnit sin plats i laget på ett bra sätt. Ett mål och en assist har han skördat hittills, och han har +4 i +/-.

Carl Dahlström

Dahlström, som bildat backpar med Joel Nyström, är överraskande rörlig med tanke på sin storlek. Han har +8 efter de sju första matcherna, och har också noterats för två assistpoäng. Har fått en hel del istid, och har legat över 20 minuter i nästan alla SHL-matcher.

Jérémy Groleau

Har blandat och gett en del i säsongsinledningen, men den kanadensiske backen börjar komma in i spelet bättre och bättre. Har hittills spelat tillsammans med Mattias Göransson.

Mot Timrå gjorde han sitt första mål i FBK-tröjan, när han släckte Timrås hopp genom att placera pucken i öppen kasse i slutet av matchen. Tre poäng på sju matcher, och +2 är siffrorna hittills för Groleau.

Magnus Nygren och Marcus Westfält glada efter 5-0-segern mot Leksand i lördags. Foto: JEANETTE DAHLSTRÖM

Magnus Nygren

Efter en lång rehabilitering är Nygren tillbaka i spel, och det ser ut att lossna mer och mer för backen. Han har spelat ihop med Jonathan Andersson, är med i Färjestads första pp-uppställning och är i fin poängform. Backen har gjort poäng i de tre senaste matcherna. Ett mål, tre assist och +2 är siffrorna hittills för Nygren.

Joel Kellman

Ett av de stora utropstecknen såhär långt. Centern kom till Färjestad från Växjö och har verkligen hittat rätt. Han har hittills spelat med Victor Ejdsell och Oscar Lawner. Kellman är med i pp2-uppställningen och har på sju matcher svarat för två mål och en assist. Även i CHL har poängen ramlat in, där står han på tre mål på fyra matcher.

Ett av David Tomáseks fem måljubel hittills den här säsongen. Foto: FREDRIK KARLSSON

David Tomásek

Centern toppar just nu målligan i SHL tillsammans med Frölundas Jere Innala och Växjös Kalle Kossila. Fem mål har det blivit från Tomásek, som är med i Färjestads första powerplayuppställning och nu har gjort ett par mål i spelformen. Tomásek har haft vissa utmaningar med spelet i egen zon, men kompenserar upp det med råge med sin poängproduktion och kreativitet. Redan en storfavorit hos supportrarna.

Har spelat tillsammans med Joakim Nygård och Michael Lindqvist. Står på sju poäng på sju matcher (5+2).

Liam Öhgren

Minnesotalånet har haft en kämpig höst, och är skadad. Det har under hösten varit svårt att sätta en prognos på Öhgren, och Minnesota Wild kallade därför hem honom till USA för att få en second opinion på hans skada.

Och läkarna kom med positiva besked. Öhgren kommer inte behöva opereras, utan kan börja trappa upp sin träning.

På onsdagen tog han sina första skär på isen sedan beskedet, så det är med små myrsteg framåt löftet fortsätter sin rehab.

