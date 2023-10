I fjol våras infördes ett förbud som innebär att tunga lastbilar inte får köra om andra fordon på E18 genom Karlstad.

Trafikverket tycker att det har gett positiva effekter. Men alla håller inte med.

– Nej, det stoppar upp flödet, säger en lastbilschaufför.

Det var länsstyrelsen som införde förbudet som gäller mellan 06 och 19 på vardagar och mellan 10 och 16 på helger.

Trafikverket låg bakom förslaget och förbudet gäller från Hultsbergsmotet i väster till Universitetsmotet i öster. Bakgrunden är att man vill förbättra framkomligheten på E18 genom Karlstad.

– Sträckan trafikeras av mellan 26 000 och 40 000 fordon per dygn. Det förekommer en hel del omkörningar med tunga lastbilar där båda körfälten ibland blockeras kilometervis, konstaterade Jan Bergqvist, utredare på Trafikverket, i en skrivelse till länsstyrelsen.

”Stoppar upp flödet”

Snart 1,5 år har gått efter att förbudet infördes och nu kommer det kritik från branschen.

– I och med att vi lastbilschaufförer inte längre får göra omkörningar på den här sträckan stoppar det upp trafikflödet.

– Det har lett till att köerna har i stället har ökat och det beror även på att många bilister inte vågar lägga sig ut i vänsterfilen och köra om de tunga fordonen, säger en lastbilschaufför som vill vara anonym.

Vill se åtgärder

Han menar att även E18:s utformning bidrar till köerna.

– Det finns för många avfarter och en del av dem är dessutom för korta. Det behöver göras åtgärder för att förbättra detta.

På Trafikverket håller man inte med om att omkörningsförbudet har lett till längre köer.

– Vi har inte sett att det har blivit så utan anser i stället att förbudet har haft positiva effekter på framkomligheten. I dag har antalet lastbilar som gör omkörningar minskat och därmed blockeras det vänstra körfältet i mindre utsträckning.

Struntar i förbudet

– Men fortfarande är det tyvärr en del lastbilschaufförer som struntar i omkörningsförbudet och det är framför allt när man kör om andra lastbilar som det stoppar upp trafiken eftersom de omkörningarna tar lång tid, säger Jan Bergqvist.

Han efterlyser ökad övervakning av förbudet från polisens sida.

– Det skull behövas så att de här omkörningarna kan minskas ytterligare.

Trafiken på E18 genom Karlstad har ökat kraftigt under perioden 1992–2019. Från cirka 15 000–20 000 under 1992 till 26 000–40 000 under 2019. Samtidigt har andelen tunga fordon ökat från cirka 6 procent till runt 10 procent.