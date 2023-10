Kommunens inspektörer hittade musbajs i restaurangen i centrala Karlstad: ”Allvarligt”

Möss i serveringen – och glipor i dörrarna som gjorde det möjligt för gnagare att ta sig in i köket.

Efter kommunens inspektion tvingas Karlstadskrogen åtgärda bristerna.

– Det är alltid allvarligt med skadedjur, säger miljöinspektören Frida Norström.

Det var i slutet av september som miljöförvaltningen genomförde en kontroll på restaurangen i centrala Karlstad.

Under besöket upptäcktes att golvet i köket inte var tillräckligt rent, att oförpackade matvaror förvarades på golvet och att glipor under dörrarna mellan köket och utrymmet där bland annat soprummet finns gjorde det möjligt för gnagare att ta sig in i köket.

Att gnagare – närmare bestämt möss – funnits i restaurangen går att konstatera. En mus har synts i serveringen och kommunens inspektörer hittade spillning på golvet. I sin rapport skriver förvaltningen att fällor behöver placeras ut för att restaurangen ska bli kvitt mössen.

Frida Norström säger att skadedjur alltid är allvarligt, men att det här var ett relativt milt fall.

– Vi såg ganska lite tecken inne i verksamheten, säger hon.

Vid ett återbesök har förvaltningen konstaterat att restaurangen följt beslutet, men inspektörerna inväntar en rapport från Anticimex innan ärendet formellt kan avslutas. Något ytterligare besök är inte planerat.