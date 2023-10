Sjukvården i Region Värmland blöder. Regionledningens tuffa prioriteringar och besparingsåtgärder väcker starka reaktioner bland NWT:s läsare. Här är ett axplock ur insändarskörden.

Dra in julgåvan – och konsten!

Reaktionerna på Region Värmlands besparingar på grund av rejält underskott är många, och här kommer en reaktion från en som jobbat i regionen i snart 40 år. Julklappen som vi brukar få ska nu dras in, det är faktiskt helt ok, tror de flesta klarar sig utan den… Men när man dag efter dag får till sig om ytterligare besparingar, samtidigt som man får reda på att det planeras att lägga 40 miljoner på konst i samband med bygget av nya Centralsjukhuset... Då blir man mycket besviken och arg.

Kan någon svara mig på hur mycket befintlig konst är värd på CSK, och kanske svara på frågan om det inte går att flytta runt och använda den i de nya byggnaderna. Varför måste en del spara, och en del inte? När man inte har pengar, då får man spara in på det som är onödigt, så fungerar det när man har hand om sin egen ekonomi, men det gäller tydligen inte skattepengar. Tror att sjuka, besökare och anställda hellre prioriterar bra vård än att titta på konst.

Vårdanställd med besparingstänk

***

Det står still på sjukhuset

Vi ska spara pengar! Ok, noterat! VI märker det! Ambulanser står stilla för vi ska spara. Har politiken förstått hur många ambulanser som stått stilla i sommar och fortfarande står stilla för att man inte väljer att bemanna? Det står stilla inne på sjukhuset också för det inte finns folk som bemannar avdelningarna. Det finns inga vårdplatser för det inte finns folk att ta hand om patienterna! Vart tar alla vägen? Har ni undersökt det? Lägg ner lite cash på folket som tar hand om patienterna och lite mindre på folk som bemannar den så kallade minneslunden (Regionens hus) och försök få folk att stanna kvar på sin post! Sedan kryllar det väl mest av sjuksköterskor och läkare på kreerade tjänster i minneslunden som kunde göra ett gott jobb på golvet?! Just saying!

Regionanställd

***

Självfallet blir vården sämre

Då har direktörerna på Region Värmland gjort ett ”sparpaket” för att rätta till de enorma underskotten som finns. Inga hyrläkare, inga hyrbarnmorskor, inga hyrsjuksköterskor, färre städtillfällen etcetera. Detta ska då genera stora besparingar för Regionen. Trots detta garanteras att vården ej kommer att försämras för patienterna.

Då undrar jag: Om det nu inte blir någon skillnad för patienter som besöker olika vårdinrättningar med väntetider, svårigheter att få träffa läkare och så vidare. Varför har vi då över huvud taget haft all denna hyrpersonal under alla år om det inte märks nånstans?

I mina ögon kommer självfallet allt bli sämre. Nåt annat är ju inte möjligt.

Det sägs ingenstans i ”sparpaketen” om de höga lönerna bland alla direktörer, kommunikatörer och administrativ personal på ”kontoret”. Alla sparpaket ligger på ”golvfolket”. Vad är anledningen till det?

Janne

***

Inte stolt över sjukvården längre

Jag har alltid varit tacksam och stolt över den svenska sjukvården. Men köerna till BUP ökar, självskadebeteenden hos unga likaså. Personal går på knäna, kämpar med att få till scheman och täcka upp för sjuka kollegor. Färre personal på golvet, som är nära patienterna men ”låtsastjänsterna” på regionens hus blir bara fler, synd att dessa låtsastjänster inte kan hjälpa oss att öppna fler vårdplatser. Sjuka patienter ska skickas hem i hopp om att de ska bli bättre, blir de ännu mer sjuka får de självklart komma tillbaka och då får en plats försöka lösas (igen). Ibland känns det som ett ”ole-dole-doff”-system när sjukaste patienten ska utses och knipa den sista platsen, trots att flera behöver den!

Varken patienter eller personal prioriteras i ett klent försök att rädda årets budget samtidigt som 40 miljoner läggs på konst till ett av tre sjukhus i Värmland. Vem är det egentligen sjukvården finns till för? Varför ligger inte fokus på att hjälpa fler behövande, öka rekryteringen höja statusen på sjukvården?! Jag tror och hoppas att vi alla är beredda att betala skatt för hur billig vår sjukvård faktiskt är, men tänk hur mycket mer vi skulle kunna få ut av den om pengarna faktiskt användes på bättre sätt. 200 kronor för vilket besök jag än behöver för alla över 20 år. Det spelar ingen roll om jag har ett nageltrång eller en hjärtinfarkt, vilket är otroligt. Men att se på när multisjuka tvingas hem mitt i natten... Höra patienterna klaga på att de inte får den hjälp de behöver på vårdcentralen för att tiderna är slut och på akutmottagningen får de vänta timvis för de har en låg prioritet i jämförelse med en sprucken blindtarm, sepsis eller stroke. Och behöva se på när en nära anhörig, ett barn sakta sakta tynar bort, försöker ta sitt liv, skadar sig och inte får hjälp för att köerna är för långa till BUP... Då är inte jag stolt över sjukvården längre.

Sjuksköterska, syster och mamma

***

Varför sponsrar regionen kulturen?

Varför ska Region Värmland köpa konst för 40 miljoner? När jag måste besöka sjukhuset eller vårdcentralen så inte f-n bryr jag mig om vad som sitter på väggarna. Nej, lägg pengarna där de behövs i stället. Regionen är inte till för att sponsra kulturen.

Ove

***

Konstinköp sticker i ögonen

Läste om att Region Värmlands 8 000 anställda inte får någon julklapp i år (denna hade kostat Regionen cirka fyra miljoner kronor) men samtidigt budgeterat cirka 40 miljoner i konstutsmyckning. Det är tydligen viktigare med konst än att uppskatta personalen.

Före detta Regionanställd