STOR GUIDE: Dags för höstens stora folkfest – så maxar du mârten

Kålsoppa, kokostoppar och knallar i massor.

Årets Arvikamârten står för dörren och vi ger dig här en stor guide kring det allra mesta som sker.

Oavsett om du föredrar att åka karuseller eller fynda loss på torget kommer utbudet i årets Arvikamârten att vara större än någonsin.

Med reservation för att det sker ännu fler saker i samband med mârten som vi inte har stenkoll på försöker vi här ge dig en så heltäckande guide som möjligt.

Tivolit är också öppet under hela dagen och kvällen.

1. Kålsoppa – obligatorisk matupplevelse under mârten.

AN är på plats med ett eget stånd under mârtenslördagen.

Träffa AN

Även AN kommer att finnas på plats under några timmar på lördagen. Något du kan läsa mer om i en egen artikel under fredagen.