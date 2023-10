The Soundtrack Of Our Lives till Nöjesfabriken: ”Vi gör det för att vi behövs”

Efter sommarens festivalspelningar beger sig nu ett återförenat The Soundtrack Of Our Lives ut på turné.

The Soundtrack Of Our Lives bildades under 90-talet och hade stora framgångar både i Sverige och internationellt. De turnerade med Oasis och fick bland annat besöka David Lettermans talkshow i USA. Två av medlemmarna – Martin Hederos och Mattias Bärjed – är från Värmland.

”När bandet var aktivt så var jag så inne i allt, jag stannade aldrig upp och tänkte efter. Nu med distans känner jag mig väldigt stolt över det vi åstadkom tillsammans musikaliskt. Jag är glad och tacksam över att jag har varit en del av det som bandet har skapat”, berättade Mattias Bärjed i samband med att bandet valdes in i Swedish Music Hall of Fame.

Turnén inleds i Uppsala den 15 februari och når Karlstad den 23 februari.

– Vi gör det för att vi tydligen behövs i den här speciella eran av mänsklighetens historia, säger bandets sångare Ebbot Lundberg i ett pressmeddelande till NWT.