Solkatterna värvar SM-guldförare – men indiansamarbetet oklart

Solkatterna har gjort klart med en ny toppförare vid sidan av Victor Palovaara.

Joel Eriksson blev så sent som 2022 svensk mästare med Smederna.

– Han är en stabil poängplockare, säger lagledaren Robert Eriksson.

27-åringen från Kumla har också bland annat JSM-guld i bagaget. Nästa säsong ska han alltså köra för Karlstadslaget Solkatterna i allsvenskan.

”Han är en otrolig glädjespridare tillsammans med sitt härliga team och dessutom en god vän till Victor Palovaara. Så vi tror att dessa herrar kommer kunna skapa riktigt bra speedway tillsammans.”, skriver Solkatterna på sin Facebooksida.

Lagledaren Robert är nöjd med förvärvet.

– Jag har saknat Joel i min laguppställning sedan 2021, då jag hade honom i Indianerna. Joel är en stabil poängplockare som du alltid kan räkna med oavsett hemma eller borta. Han gör sitt jobb, och det är lite där vi haft problemet i år, på heatledarpositionen, säger Eriksson, som vill förstärka toppen ytterligare.

– Vi ska hitta en heatledare till. Min ambition är att mixa rutinerat och unga talanger. I det stora hela handlar det om att lyfta ett snäpp på alla nivåer.

Har ni flera förare på gång?

– Ja, absolut, men vi behöver vänta in vad snittreglerna kommer vara och om vi ska ha samarbete med Indianerna, och hur det i så fall ska utformas.

Den här säsongen hade Solkatterna samarbetsavtal med Indianerna i elitserien.

– Indianerna satte några förare i Solkatterna. Det kommer ske i mindre utsträckning, om något alls, till 2024.

Robert Eriksson förklarar orsaken:

– Det har funnits en liten pott sedan gammalt via elitserieklubbarna, som de avsatte för att hjälpa allsvenskan. Tror det kom via C More-avtalet som inte finns längre. Lite oklart hur det blir med det nästa år.

Solkatterna gjorde comeback i allsvenskan till den gångna säsongen och slutade sist i serien, med tre vunna matcher av nio. 2024 tänker Karlstadslaget slåss högre upp.

– Det är absolut ambitionen. Känns jättebra att ha landat de här två. Kommer betyda mycket, säger Robert Eriksson.