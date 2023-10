Avskum från Värmland i USA: ”Punk kan vara läkande”

Det värmländska punkbandet Avskum befinner sig på en omfattande turné i USA.

I rask takt ska de passera 14 delstater genom städer som Detroit och Chicago via Los Angeles och slutstationen Seattle.

NWT når sångaren Gunnar Larsson och filmaren Bengt Löfgren för att prata om skräpmat, schamanism och energiska, kaosartade konserter.

Landmärken som Wounded Knee och Mount Rushmore far förbi under korta, intensiva stop. För de många milen måste avverkas, resan från spelställe till spelställe kan ta hela dagar. Kristinehamnsbandet Avskum ska passera 14 delstater på drygt två veckor och hinna med 13 spelningar.

– I dag har vi åkt igenom South Dakotas badlands där naturens andar susar omkring oss och driver oss meditativt längre och längre ner och in i oss själva, berättar Gunnar Larsson, bandets sångare.

De startade turnén på en klubb i Detroit. Ett ställe som tar 200 personer och som består av en scen, en lång bar och några flipperspel. Gunnar Larsson beskriver publiken som ung och hängiven. Sedan följde Chicago och i samband med den konserten gjordes en insamling för en svårt sjuk pojke som är döpt efter Gunnar. Pojkens mamma såg bandet spela under den förra USA-turnén.

– Sedan spelade vi i Minneapolis som är lite av ett punkmecka. Spelningen där var galet rolig, utsålt och galen energi hela kvällen, fortsätter Gunnar Larsson.

Avskum på scenen i Detroit. Foto: Bengt Löfgren

Snart väntar Los Angeles och San Francisco. När NWT når bandet har de just gått av scenen i Salt Lake City. Nästa dag (läs fredag) har de en välbehövlig ledig dag i Las Vegas. Avskum gör den typen av konserter som i efterhand kräver tystnad, ingefära och citron-te.

– Jag har jävla så kass sångteknik, jag bränner stämbanden varje kväll. Men det har funkat hittills.

Avskum bildades 1982 i Kristinehamn. Bandet spelar kängpunk och tidigt medverkade de på kassettsamlingar som ledde till att gruppen blev ett namn i musikkretsar – inte bara i Kristinehamn och Värmland, utan även ute i landet och med tiden även internationellt.

När skådespelaren och musikern Jared Leto tillsammans med Will Smith medverkade på MTW Awards 2016, bar han en skinnpaj med Avskums-logga på bröstet. Bandets gitarrist Håkan Tyresten fick kommentera händelsen i TV4:s morgonsoffa med Steffo Törnquist och Jenny Strömstedt.

Håkan Tyresten och Gunnar Larsson är de två originalmedlemmarna i Avskum. Foto: Bengt Löfgren

Avskum på plats i Salt Lake City. Foto: Bengt Löfgren

Tidigare i år släppte gruppen albumet ”En annan värld är möjlig” där titellåten klockar in på en minut och fem sekunder. Låtar på svenska blandas med engelska.

– Här i USA kör vi faktiskt mest låtar på svenska. Jag lägger ner mycket tid på texter, så hur fan går det här ihop?

Gunnar Larsson ler.

– Inför varje låt berättar jag vad den handlar om. Men folk kommer främst och ser oss för att vi är en energifull och kaotisk liveakt. Jag gillar japansk och finsk musik utan att ha en aning om texterna – men jag fattar känslan.

Efter drygt 40 år som band, med några medlemsbyten och pauser, är det här deras andra omfattande turné i USA. Tidigare har de även spelat i Japan. Upprinnelsen till den stundande turnén stämmer ur Gunnar Larssons engagemang för flyktingar. Genom nätverket Ingen människa är illegal fick han kontakt med den amerikanska gruppen Resistant Culture.

– Det är ett anarkistiskt punkband med urfolksmedlemmar som använder ceremoniella inslag i sin musik.

Resistant Culture har bland annat med skallra och flöjt i musiken.

– Jag blev både tagen och inspirerad av deras musik eftersom jag är same. Vi började mejla varandra om punk och ursprungsbefolkningskultur. Efter ett tag bjöd de in oss till den här turnén, ett erbjudande jag inte kunde motstå trots att jag egentligen inte flyger.

Kristinehamnsbandet Avskum turnerar med det nordamerikanska bandet Resistant Culture. Foto: Bengt Löfgren

Avskum är huvudattraktion i de flesta städerna.

– Vi är ett stort namn i den här lilla genren. Men härom dagen spelade vi i Rapid City, mitt i Lakota-territorium, och där visste ingen vilka vi var.

Då fick Resistant Culture vara dragplåstret.

– Att se dem spela i Lakota-land var magiskt. Det berörde mig djupt.

Lakota är en av stammarna som räknas till det nordamerikanska ursprungsfolket Siouxer.

– Vi fick känna på en ung och vibrerande punkkultur, som får mig att inse punkens funktion och innebörd för unga människor som inte accepterar ett moralkonservativt och människofientligt samhälle. En galen kväll och natt.

Gunnar Larsson vid Wounded knee-monumentet tillsammans med två unga lakotas som spelade förband till Avskum i Rapid City. De kallar sig Carrion Crawlers. Foto: Bengt Löfgren

Intresset för urbefolkningskultur är stort hos Gunnar Larsson. För sju år sedan, när han var 50, upptäckte han samiska rötter på sin pappas sida.

– Jag har alltid känt en dragning till det samiska. Farsan, som dog för 30 år sedan, nämnde aldrig att han var same. Det var ansett som något fult. Så plötsligt öppnades en helt ny värld upp, en värld jag inte haft den blekaste aning om.

Även om han känt dragningen blev vetskapen otymplig för honom.

– Vad skulle jag egentligen göra med informationen? Men det föll sig naturligt att börja utforska och praktisera schamanism.

Schamanism är ett samlingsord för naturfolks världsuppfattning, religion.

– Jag gör morgonceremonier. För att känna att jag lever med naturen. Där kristna ber en morgonbön, ställer jag mig i trädgården med en skallra och samlar kraft för att få en juste dag.

Gunnar Larsson var 50 när han upptäckte sina samiska rötter. Foto: Bengt Löfgren

– Jag är även med i en organisation som startades av folk som levt i missbruk, hemlöshet eller prostitution. Jag har själv utsatts för sexuella övergrepp och våld och i gruppen praktiserar vi schamanism för att läka.

Kan musiken ha haft den funktionen i ditt liv när du var ung, som schamanismen har i dag?

– Visst var det läkande att spela punk. Inte minst för att kanalisera ilska. Fast den processen var jag jävligt omedveten om som ung. Punken ledde in mig i ett religiöst sökande – jag försökte bli kristen, men det klickade inte. I punken finns också det här att kasta sig in i det extatiska. Det har man användning för i shamanism som handlar om extas och trans. Det är där man får kontakt med andevärlden. Jag kan vara feg på många sätt, men inför de här grejerna är jag ganska orädd.

Upptäckten av det samiska släktskapet har även färgat hans låtskrivande.

– Jag har börjat använda textskrivandet på det mer personliga planet. Som att bearbeta tidigare trauman eller undersöka mina rötter och samernas historia. Sedan är det förstås inte svårt att hitta textuppslag i en fascistisk, moralkonservativ, misogyn och ekologiskt sett totalt ansvarslös tid.

De är sju personer i Ford Transit-bussen som färdas genom delstaterna. Utöver bandet och chauffören Jordan följer filmaren Bengt Löfgren med på resan med sin kamera. Han berättar om trånga motell, sena nätter och dålig mat.

– Jag har känt Gunnar sedan mellanstadiet och fotbollsklubben vi spelade i, säger Bengt Löfgren.

– Jag såg deras tidiga spelningar på fritidsgårdarna och minns hur de chockade alla med sina korta låtar. Det var otroligt högt och Gunnar vrålade ohörbarheter i en mikrofon. Att de skulle bli ett av de världsledande banden inom sin genre trodde jag inte.

Det är många gånger ett vidsträckt landskap som breder ut sig utanför turnébussen. Filmaren Bengt Löfgren har känt Gunnar Larsson sedan unga år och vill fånga sångarens intresse kring andlighet och naturtro. Foto: Jordan Barlow

Bengt Löfgren – som tidigare dokumenterat Sex Pistols konsert i Kristinehamn och som nu även arbetar med en film om invånarna i värmländska Osebol – har gjort bandets senaste musikvideo. När planerna på en USA-turné presenterades väcktes tankarna på en dokumentärfilm med fokus på Gunnar.

– Gunnar berättade väldigt öppet om sitt förhållande till andlighet och naturkrafter. Han är en överlevare, fortsätter Bengt Löfgren.

– Jag har tagit allt på uppstuds och tänkte att det värsta som kan hända är att jag får uppleva en lång punkturné med mycket bilåkande och lite sömn. En dröm helt enkelt!

13 konserter i städer som Chicago, Seatle och Los Angeles blir det för Avskum. Foto: Bengt Löfgren

Han beskriver vardagen genom de amerikanska vidderna.

– Varje dag är det ny musik i bilen beroende på vem som sitter shotgun. Blandad punk en dag, Creedence Clearwater Revival nästa. När vi är framme, det blir bara korta snabba skräpmatsstopp, är det nästan dags att gå upp på scenen.

”Deras packning för dessa veckor skulle tillsammans rymmas i en influencers sminkväska. Pass, tandborste och några kallingar”, säger Bengt Löfgren. Foto: Bengt Löfgren

Gruppen lånar instrument på plats vid varje spelställe. Tiden räcker aldrig till för soundcheck och förbanden är många.

– Oftast hinner klockan passera midnatt innan Avskum går på. Efteråt signeras skivor och vårt boende för natten bokas först när allt åter är instuvat i bussen.

Med chauffören Jordan lägger medlemmarna i Avskum mil efter mil bakom sig. Foto: Bengt Löfgren

Alla sover skavfötters utom den som får soffan.

– Man kommer in i det efter ett par dagar. Det är hur trevligt som helst att resa med snart 60-åriga punkveteraner. Jag ser det som en once in a lifetime grej. En pojkdröm som går i uppfyllelse. Nu återstår ytterligare ett antal delstater att passera innan vi avslutar i Seattle om tio dagar.