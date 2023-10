Mallbackens sportchef kritisk mot kommunen: ”Väldigt dålig tajming”

Mallbackens IF är i såväl sportslig som ekonomisk kris.

Att man tvingades flytta onsdagskvällens cupmatch till Forshaga innebar, enligt klubbledningen, en halvering av intäkterna.

– Inte direkt vad vi behövde i det här läget. Och jag stör mig på Sunne kommuns hanterande, säger sportgruppens Christer Eriksson.

Fryxellska IP är reservarena för Mallbackens IF.

När Strandvallen inte var spelbar inför cupmötet med allsvenska Kif Örebro hade det, under normala omständigheter, blivit spel på Fryxellskas konstgräs.

Men istället flyttades matchen till Ängevi i Forshaga.

Ett ekonomisk avbräck för ett Mallbacken som den här hösten befinner sig i ett ekonomiskt krisläge. Tidigare i höst proklamerade klubben att den behövde få in en miljon kronor för att överleva.

Nu har man kommit en bit på väg, men är inte hemma på långa vägar.

Av den anledningen är Christer Eriksson irriterad över att man behövde flytta onsdagens cupmatch.

– Varje krona är viktig för oss i det här läget. Och att då inte kunna spela den här matchen hemma i Sunne är inte bra. Det stör jag mig på, säger sportgruppens Christer Eriksson.

Anledningen till att det blev Ängevi istället för Fryxellska handlar om att konstgräset på den senare idrottsplatsen just nu läggs om.

– Alla vet att vi under hösten behöver ha tillgång till Fryxellska. Att Sunne kommun då väljer att lägga om gräset just under den här tiden är väldigt dålig tajming. Inte minst med tanke på att man haft flera månader på sig när den här fotbollsplanen inte används lika mycket, säger Eriksson.

Och fortsätter:

– Nu tappade vi intäkter på inträdesbiljetter och kioskförsäljning. Vi försökte kompensera med att sälja så kallade soffbiljetter och fick i runda slängar in 10 000 kronor på det. Vi är tacksamma för det, men uppskattningsvis hade vi fått in dubbelt så mycket om vi spelat i Sunne, och varje krona är som sagt viktig i det här läget.

Christer Eriksson är besviken.

– Det blev skit av det här. Det är jobbigt när vi åker på smäll efter smäll, men vi kan heller inte lägga oss ner och dö. Vi kommer att kämpa vidare för att klara det här.

Fotnot: Kif Örebro vann cupmatchen med 6-1.