En platt-tv och köksinredning – någon har dumpat skräp i skogen: ”Så förbannad”

Det ser ut som någon dumpat ett helt bohag i skogen mellan Värnanäs och Sörbymossen.

En tvättmaskin, en diskho, verktyg, köksluckor, delar av en soffa, mattor, en platt-tv och massa tomma cigarettpaket är bara några av sakerna som någon slängt utmed skogsvägen söder om Kristinehamn.

– Jag blir så förbannad. Det är så jävla dålig stil, säger Tommy Sander som är ordförande i Allétorps jaktlag.

Det var på tisdagsmorgonen som han var ute och gick i området med sin hund och hittade soptippen.

– Jag kände en kraftig förvåning och jag tänkte ”men vad fan är det här? Vem har gjort det här?”. Min första tanke var att engagera jaktlaget och köra hit med ett släp och lasta på för att åka in till återvinningscentralen och sortera upp det. Sen blev jag mer och mer sur kände att det här måste komma till allmän kännedom, säger han och ser ut över bedrövelsen.

Vägen går förbi ett gammalt sandtag där skräpet blivit lämnat. Foto: Ida Oscarsson

Platsen där det dumpats ligger öster om Värnanäs vid ett gammalt sandtag. Man behöver åka en bra bit på en skogsväg för att ta sig dit och innan det en slingrig grusväg genom skogen.

Tommy Sander går runt bland bråten och ser verktyg som är fullt användbara, ett spännband som säkert går att använda och en lång skruv.

– De här skruvarna är svindyra, den är 20 centimeter lång säkert, säger han.

Tommy Sander är ordförande i Allétorps jaktlag. Foto: Ida Oscarsson

En midjeväska som inte ser särskilt sliten ut ligger också i mossan. Staplad på gammal köksinredning står en ljusgrå tunna full med oigenkännligt skräp blandat med cigarettpaket.

– Jag vill inte rota i detta, konstaterar Tommy Sander.

En tunna full med skräp. Foto: Ida Oscarsson

Det är inte första gången det dumpats skräp i området.

– Det händer tre till fyra gånger per år men inte i den omfattningen som nu, säger han.

Tidigare så har det varit medlemmar från jaktlaget som varit med och städat upp, men nu vill Tommy Sander göra större allvar av frågan. Under tisdagen gick han till polisstationen för att göra en anmälan men enligt honom kunde de inte ta emot den. Under tisdagskvällen gjorde han en anmälan via polisens hemsida.

En diskho och en platt-tv ligger bland bråten. Foto: Ida Oscarsson

Han misstänker att det var under gångna helgen som nedskräpningen skedde. Enligt honom så är området dagtid ofta använt av folk som promenerar.

– Jag tror det har hänt nattetid, säger han.

Nu frågar han sig vem som ska ta ansvar och han hoppas polisen kommer och gör en utredning.

– Man kan säkert lista ut vem som har gjort det, säger han och syftar på de detaljer som finns bland skräpet.

Tommy Sander hoppas få klarhet i vem som ska ta ansvar för nedskräpningen. Foto: Ida Oscarsson

Det är Sveaskog som är markägare för området. Linnea Lundkvist är fastighetsansvarig hos dem och tar hand om ärenden som gäller nedskräpning.

– För det första så brukar vi anmäla nedskräpningen till polisen. Sen försöker vi se om vi kan identifiera den ansvariga på något sätt. I de allra flesta fall så vet vi inte vem som dumpat skräpet. Då finns det en lag som säger att kommunen har ett ansvar.

– Om man inte kan hitta den ansvariga och om fastighetsägaren inte kan ses som ansvarig så är det kommunens ansvar att återställa marken till det skick det var innan nedskräpningen ägde rum. Det gäller områden där allmänheten kan röra sig fritt.

Hur skulle ni i så fall gå vidare med det här fallet?

– I det här fallet skulle jag anmäla det till polisen och av vad jag kan se från bilden så verkar det inte troligt att vi kan identifiera personen eller personerna som gjort det så då skulle jag anmäla det till kommunen för att begära uppstädning.

En träskiva med skruvar och siffror ovanför varje skruv. Foto: Ida Oscarsson

Är det här ett stort problem för er som skogsägare?

– Ja, det kan man säga. Det är väldigt vanligt. Vi har många nedskräpningsärenden varje år. Vi har många dumpade bilar på våra marker också.

Enligt henne så klassas det som nedskräpning i de flesta fall.