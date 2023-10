Utsålt på Värmlands museum: ”En lustfylld utmaning”

En musikalisk tripp där alla bollar kastas upp i luften.

Med fem starka viljor gör Hederosgruppen otyglad och sprudlande musik. Efter två prisade album gör bandet nu sin första konsert i Karlstad.

Med två album i ryggen – ”Storstrejk” och ”Ståplats” – har musikerna i Hederosgruppen charmat både kritiker och publik. Bandet låter sin musik bölja fritt utan tanke på vare sig genres eller konventioner, alla de fem viljorna är med och håller i rodret.

– Det blev väldigt lyckligt, börjar Martin Hederos när han berättar hur gruppen kom till.

– Allt började med att jag bjöd in fyra musiker till ett jam. Det är en fin tradition inom jazzen som inte finns på samma sätt i pop eller rock. Att man bara ses och spelar inför publik. Man unnar sig att chansa.

Det var på basisten Josef Kallerdahls klubb vid Hornstull i Stockholm som de först strålade samman. Musikerna – utöver Hederos själv och Kallerdahl – Andreas Sjögren, Emil Strandberg och Konrad Agnas, valdes med fingertoppen.

– Jag hade drömt om att spela med dem allihop, fortsätter Martin Hederos.

Några var flyktiga bekantskaper, andra mångåriga vänner.

– Jag och Andreas hade ett lo-fiband redan när vi pluggade på Ingesund utanför Arvika. Jag spelade bas och bandet var mitt vattenhål under många år. Det var innan jag spelade rock med Nymphet Noodlers och senare The Soundtrack of Our Lives.

Förebilderna för lo-fiduon var amerikanska grupper som Pavement och Sonic Youth.

– Bandet hette Pojken och vi spelade in demos på Orrholmen i Karlstad. Så jag och Andreas har en över 30 år lång vänskap som är viktig för mig.

Martin Hederos, till vänster, bildade Hederosgruppen 2018. Foto: Samuel Pettersson

”Det sociala är viktigt”

Martin Hederos beskriver inte helt överraskande alla medverkande som fantastiska musiker. Men när han berättar om dem blir det tydligt att umgänget – både i studion, på scenen och längs turnévägarna – är en lika stor anledning till bandets existens som själva musiken.

– Det är människor jag vill hänga med. Så är det alltid för mig – det sociala är viktigt. Som frilansmusiker har jag många flyktiga kontakter, när jag får välja själv försöker jag tänka till – vilka personer är jag nyfiken på? Vilka skulle det vara roligt att åka buss med.

– Men jag visste inte att alla kunde skriva grymma låtar! Det är en lycklig slump.

Gruppen bär hans efternamn, men Martin Hederos är noga med att påpeka att det beror på tillfälligheter. Han ser sig inte som någon enväldig kapten på skutan.

– Att det faktiskt blev ett band är inte alls bara min förtjänst. Alla var så på och peppade när vi startade så det blev bara så. Att vi heter som vi gör beror på att jag drog ihop oss. Sedan var det plötsligt för sent för att byta namn.

Martin Hederos ler.

– Men jag får erkänna att jag är stolt över att de här stjärnorna går med på att ha mitt släktnamn i bandnamnet.

Snart ska bandet repetera för ett nytt album och när det gäller låtar och styrsel liknar Martin Hederos bandets beslutsfattande vid den hos Bob hund där alla medlemmar har en lika stark röst.

– Det är total demokrati. Hela havet stormar. Vi har en extremt livaktig signaltråd där alla tycker till. Om allt från omslag till låtar och turnéplanering. Vi kastar upp alla bollarna i luften.

Fem starka viljor. Hederosgruppen består av Martin Hederos, Andreas Sjögren, Emil Strandberg, Josef Kallerdahl och Konrad Agnas. Foto: Samuel Pettersson

”Häftigt att segla i väg”

I låtar som ”Protokoll för bohemer”, ”Bismillah Bebop” och ”Mjuk grupp” kränger de musikaliska influenserna åt många håll i något som kan beskrivas som ett välordnat och svängigt kaos.

– Vilket beror på att det är fem hjärnor som gör musiken. Med extremt olika influenser och temperament. När vi spelar drar vi alla åt samma håll, vilket skapar en stark bandkänsla. Det finns ett hantverk och en fantasi här som gör mig till en bättre musiker. Jag får skärpa mig för att hänga med! En lustfylld utmaning.

Den utsålda konserten på Värmlands museum blir trots Martin Hederos värmländska bakgrund den första för bandet i Värmland.

– Det är häftigt att segla i väg med fyra musiker som är så sjukt trygga och äventyrliga på samma gång. För mig är det en transcendental upplevelse, det handlar om att våga åka med. Det kan ta vägen vart som helt. Flera gånger med Hederosgruppen har jag upplevt en total känsla av att allting kan hända. Det är en tripp.

Utöver turné med Hederosgruppen är Martin Hederos snart albumaktuell med ett annat band han är medlem i – Tonbruket. Han arbetar också med musik till två tv-serier i SVT – bland annat den tredje säsongen av ”Tunna blå linjen” tillsammans med Irya Gmeyner. Den 13 oktober spelar Hederos solo på Sjösala i Östra Ämtervik.

Hederosgruppen spelar på Värmlands museum den 6 oktober.