En man på väg mot Oslo fick se resan ta slut i Arvika.

Detta sedan tullens hund markerat mot hans bagage.

I detta fanns dryga kilot cannabis.

Det var i torsdags som tullen klev på tåget mellan Stockholm och Oslo vid Karlstads station.

Då var klockan runt 08.30.

Med sig hade man en hund som omedelbart markerade mot ett bagage tillhörande en man i 20-årsåldern. Bagaget visade sig innehålla dryga ett kilo cannabis, i vardagligt tal marijuana.

Hur vanligt är det med knarkbeslag av den här storleken på tåg?

– Det var länge sen vi hade såpass stort beslag på tåget, det har varit mycket arbete på både norska och svenska sidan så det har inte gått att jobba som det brukat göra under en period, men det här är betydligt mer än vad vi brukar ta, säger Stefan Ekenbäck, gruppchef på tullen i Hån.

Stefan Ekenbäck berättar att hunden omgående markerade mot bagaget. Foto: Fredrik Samuelson

Mannen, svensk medborgare boende i Norge, greps och fick lämna tåget i Arvika. Han togs med till tullstationen i Hån för förhör och anhölls därefter av åklagare.

– Först nekade han till att det var hans bagage, men sedan var han tyst under resten av tiden på tåget och under transporten. Under förhöret förnekade han brott.

Normalgraden

Den anhållne mannen sattes dock på fri fot någon dag senare, men är fortsatt misstänkt för försök till narkotikasmuggling alternativt narkotikabrott.

– Man anser att han inte kan förstöra utredningen. Eftersom det här är ett brott av normalgraden så finns det inte skäl att ha honom häktad, förklarar Stefan Ekenbäck varför mannen fick gå.

Hunden, som utan tvekan markerade mot bagaget, blev belönad vid hemkomst.

– Det brukar bli en extra smakbit och den här gången blev det ett grisöra.