Nyföretagandet i Värmland rasade med en fjärdedel under första halvåret.

Men nu har fallet bromsats in.

Under första halvåret i år rasade antalet nystartade bolag i Värmland med hela 25 procent jämfört med året före. Nu ser raset ut att ha bromsats in. Under tredje kvartalet startades lika många företag som förra året, enligt statistik från Bolagsverket som Visma Spcs har analyserat.

Även i landet som helhet har raset för nyföretagandet saktat in, men inte alls lika mycket som i Värmland. Utvecklingen är negativ i de flesta län fortfarande.

Under tredje kvartalet startades 13 438 företag i Sverige, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med samma period i fjol. Första halvåret backade nyföretagandet med 18 procent.

Ökar bara i ett län

Jämtland är det enda län där antalet nystartade företag vänt uppåt. Länet visar en ökning med 2 procent under tredje kvartalet. I Kalmar län, Värmland och Blekinge startades i stort sett lika många företag som under samma period i fjol.

I hela övriga Sverige har fallet fortsatt under tredje kvartalet, och särskilt stort är fallet i fem län. I Västernorrland backar nyföretagandet med hela 29 procent. Motsvarande siffror för Västerbotten är minus 25 procent, Gotland 23 procent, Örebro län 23 procent och Västmanland 22 procent.

1 miljon småföretag

I Sverige finns omkring en miljon företag registrerade hos Bolagsverket, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda.

– Småföretagen är landets ryggrad och bidrar med var tredje skattekrona till kommunerna. Nu när Sveriges kommuner blöder ekonomiskt är varje värmlänning som tar steget till eget företagande särskilt viktig för att skapa jobb och trygga välfärden, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs i ett pressmeddelande.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. För att ännu fler ska vilja och våga starta eget måste regeringen se till att företagare i Värmland får ett lika bra skyddsnät som anställda, säger Boo Gunnarson.