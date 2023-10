Hyllad kompositör med fågelskräck låter Selmas sagofågel flyga fritt i Karlstad

En liten grå fågel med blodrött bröst tar sats för att sjunga ut i Karlstad – och det blir en sång i full frihet. Hyllade tonsättaren Tebogo Monnakgotla lånade en fågel av Selma Lagerlöf och skapade ett helt nytt verk.

På torsdag kväll, den 5 oktober, får The Robin urpremiär på CCC.

Hon är en av Sveriges mest hyllade tonsättare och har mycket på gång. Resplanerna i höst handlar om såväl London som Lahti – men nu är hon i Karlstad. Här är hon Wermland operas egen tonsättare i residens under hela säsongen 23-24.

Det innebär inte att hon kommer att flytta till Värmland, men väl goda chanser för värmlänningarna att lära känna henne och hennes tonspråk.

Tre konserter i Karlstad är inbokade i hennes kalender: på torsdag är det urpremiär på The Robin. I februari återkommer hon med sin saxofonkonsert, som operaorkestern ska framföra tillsammans med Värmlandsbördige saxofonisten Johannes Thorell.

– Och sen ska jag skriva en sångcykel till Karolina Andersson, som bor i Arvika.

Den får urpremiär i Karlstad i mars.

”Lägger mig inte i”

Nu i oktober är det The Robin som ska flyga ut ur boet. NWT hälsar på under en repetition, där dirigenten Damian Iorio leder orkestern mycket artigt och samtidigt med stor noggrannhet i detaljerna. Kompositören sitter snett bakom honom och lyssnar uppmärksamt, men bryter sällan in.

Kompositören Tebogo Monnakgotla möter orkestern, inför uruppförandet av hennes senaste verk: The Robin, inspirerat av en novell av Selma Lagerlöf. Foto: Helena Karlsson

– Jag lägger inte mig i så mycket. Jag gör en lista med saker jag skriver ner och så kommer det noter till nästa repetition, så man inte håller på och avbryter. När det är ett nytt stycke som orkestern inte hört förut har de ju ingen referens, så första repetitionen handlar jättemycket om att orientera sig: ”Vad är det här för stycke och vad har jag för roll”? Sen blir det ett stort lyft till andra repetitionen, säger Tebogo Monnakgotla över en kopp kaffe på operachefens kontor, i en paus under just andra repetitionen.

”Lär känna musikerna”

Hon kom till Karlstad i söndags för sin första sejour på plats som hus-tonsättare.

– Men jag var här och lyssnade på orkestern på trettondagskonserten. Då var jag här några dagar.

Det händer mycket i musiken när Tebogo Monnakgotlas nya verk spelas. ”Jag tror det är ett av mina svåraste faktiskt.” Foto: Helena Karlsson

Hon har varit hustonsättare i Jönköping förut och trivs med att samarbeta på detta vis.

– Det är väldigt roligt, för man lär känna musikerna och de lär känna ens musik och man märker efter varje gång att de förstår musiken på ett annat sätt, eftersom de blir vana att spela ens musik mer och mer.

Men det är ingen lätt resa hon ger sina nya orkestervänner i Karlstad.

Flyger rödhaken tycker du?

– Ja, det tycker jag, men det är ganska svårt det här stycket. Jag tror det är ett av mina svåraste faktiskt. Det är svårt tekniskt och samspelsmässigt och det händer mycket!

” Jag tror det är för att jag såg filmen Fåglarna när jag var barn. Efter det tycker jag de är superläskiga! — Tebogo Monnakgotla om varför hon faktiskt inte gillar fåglar.

Svårigheterna får musikerna ta hand om, medan åhörarna kan njuta av en spännande flygtur. Fågelinspirationen är tydlig, även om en varning kan vara på sin plats till alla ornitologer:

”De är jätteläskiga”

– Jag började lyssna på rödhakesång och så plankade jag lite. Sen frågade jag mina döttrar och då sa min mellandotter ”jag tycker du ska ta en fågel som har snyggare sång”. Då hittade jag på lite också, så det är lite fiktiv fågelsång också.

För att riktigt skrämma ornitologdelen av publiken är det väl lika bra att också avslöja att hon faktiskt inte gillar fåglar alls.

– Jag tror det är för att jag såg filmen Fåglarna när jag var barn. Efter det tycker jag de är superläskiga!

Säsong med fågeltema

Ändå tvekade hon inte när operachefen Kjell Englund berättade att säsongens konsertprogram har tema frihet och att många av verken som framförs har fågelkoppling.

– Du kan skita i det, du kan gå med det eller gå emot det, men så här är min tanke, säger han om hur han la fram det.

– Kjell var jätteförsiktig, men jag blev ”ja, då blir det fåglar, då vet jag det”. Jag älskar när folk kommer med inspel, för annars blir jag ”var ska jag börja nånstans”, säger hon.

The Robin (Rödhaken) är Tebogo Monnakgotlas första nyskrivna verk för Wermland opera. Foto: Helena Karlsson

Startpunkten för sitt Värmlandsverk fann hon snart.

– Jag kom att tänka på Fågel Rödbröst, som min morfar brukade läsa för mig. Jag älskade den!

Att förtjäna sin röda färg

Novellen finns med i Selma Lagerlöfs Kristuslegender och handlar om hur rödhakarna fick sina röda bröst. De var helgrå, tills en rödhake fick se Jesus släpa på sitt kors längs Golgata, med en vass törnekrona på sitt huvud.

– Den här rödhaken känner att han måste göra någonting, fast han är jätterädd, och så flyger han till slut fram och tar ut en tagg och då rinner det blod på honom.

Rödhaken är en vänlig liten fågel med karaktäristiskt rött bröst. Foto: Michael Probst

Genom sitt mod förtjänade han sin röda färg. Tebogo Monnakgotla berättar att det finns sägner om rödhaken även i andra kulturer och att Selma Lagerlöf inte heller hittat på sin variant helt själv.

”Selma var en liten tjuv”

– Selma Lagerlöf inser jag var också en liten tjuv som tjuvade grejer, för den här myten finns ju och hon plockade upp den. Så gör författare och så gör väl jag också – man måste snatta något som man kan använda.

Wermland operas hustonsättare har växt upp med en god bit Värmland och hon har ärvt Selma Lagerlöfs samlade verk - fast bara halva. Foto: Helena Karlsson

Hon ler lite när jag hävdar att Kristuslegender kanske inte är det första Lagerlöfverket som unga läsare brukar välja.

– Min mormors pappa hade Selma Lagerlöfs samlade verk, jättefina böcker i turkost skinn med guld på kanterna. När han dog ärvde mormor och hennes syster hälften var, så den andra halvan har jag aldrig läst, skrattar hon. Gösta Berlings saga till exempel hamnade på fel halva.

Men mormors halva Lagerlöfsamling har hon hemma i bokhyllan och nu låter hon rödhaken flyga fritt, med egna och nya tonstråk.

De kvinnliga tonsättarna syns mer nu än när Tebogo var liten. ”Jag skulle bli boxare, detektiv, författare - sen skulle jag bli cellist, men när jag gick i gymnasiet spelade jag i en orkester och hon som dirigerade den sa en gång att vi borde spela något av en kvinnlig tonsättare. Då hade jag ändå gått i musikklass och på musikgymnasium och det var aldrig någon som över huvud taget tagit upp den frågan. Det fanns liksom inte. Hm, tänkte jag,d et kanske jag skulle kunna bli. Jag var intresserad innan, men jag hade väl också tänkt att tonsättare är farbröder.” Foto: Helena Karlsson

När känner du dig fri?

– Svår fråga! Frihet är något som är väldigt viktig för mig och jag har tänkt ganska mycket på det under livet. Också det här med att stå upp för något. När man gör det kan man förlora någonting och det kanske är det jag gillar mest med historien om Fågel Rödbröst, att man står upp för något som man vet är rätt.

I sin familj har hon nära exempel på hur liv utan frihet kan se ut.

– Min pappa är apartheidflykting från Sydafrika och det präglade mig väldigt mycket på det sättet att vi hade en hel släkt i Sydafrika som vi inte kunde ha någon som helst kontakt med. När vi väl träffade dem visade det sig att min farmor inte ens hade velat få brev från Sverige, för varje gång det hade kommit ett brev, kom polisen när hon var ensam hemma och trakasserade henne, tryckte upp henne mot väggen och ställde frågor.

”Det är en frihet för mig”

Med den bakgrunden har Tebogo haft lättare än Medelsvensson att säga ifrån när något känns fel exempelvis på en arbetsplats.

– Man är ju inte fri om man hela tiden är rädd för att göra fel. I Sverige är det mycket konsensus och folk är rädda att säga till. Man behöver ju inte springa omkring och bråka med folk, men det här ger en skjuts och det är frihet för mig, att inte tänka så mycket på vad andra tycker om mig.

FAKTA Tebogo Monnakgotla Namn: Tebogo Monnakgotla Bor: Enskede Ålder: 51 Familj: Tre döttrar Fritid: Träffa vänner Aktuell: Som tonsättare i residens på Wermland opera, med urpremiär på verket The Robin på torsdag kväll, 5 oktober, på CCC. Om vad hon vill väcka hos åhörarna med sin musik: ”Jag tänker inte så mycket på det faktiskt. Jag tänker inte så alls. Det kanske låter jättearrogant?” Om känslan när hon slängde en cellokonsert i papperskorgen: ”Jag skrotade två och en halv månads arbete, men det var så skönt, som en befrielse. Efter det har jag blivit supernoga med att det ska vara på riktigt. För mig är det jätteviktigt att man har en inre kärna i stycket som man skriver. Annars blir det intetsägande, oviktigt för mig. Då märks det.” Favoritfågel: ”När jag var liten, innan jag såg Fåglarna, var jag jätteintresserad av fåglar och då var min favorit havsörn.” Bonusfakta: Har varit mycket i Värmland tidigare, eftersom hennes exmakes familj har ett torp i Åmotfors. ”Klässbol är en favoritutflykt.”