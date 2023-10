Hur tänker egentligen våra politiker? Hur tänker de lösa problemen med gängvåld, ungdomskriminalitet, utanförskap och barn som inte lär sig tillräckligt för att kunna gå vidare i livet och skaffa sig ett jobb?

Istället för ett vettigt liv, efter en ordentlig utbildning, så finns inte så många val när man inte räcker till och aldrig hunnit bli sedd av ansvarsfulla vuxna som bryr sig. Vi lärare bryr oss, vi önskar vi kunde göra mer, men hur? Hur ska vi orka när vi knappt orkar med vårt kärnuppdrag, att lära barnen en baskunskap som att läsa, räkna och uttrycka sig?

Min arbetstid börjar 08.00, jag är på jobbet vid 07.30 för att hinna läsa igenom mejl, ofta från vårdnadshavare som behöver hjälp på ett eller annat sätt, antingen med läxor, tillgång till något eller råd om barnuppfostran, om jag har tur. Det kan också vara krav på att saker ska göras, en del rimliga, en del, ja, ganska orimliga. Men, eftersom vi i skolan numera är en serviceanläggning så får man ta tag i allt. Först gäller det att hitta mobilen, så man kan ringa till de som verkar mest brådskande, den enda mobil vi har på tre lärare och tre klasser. De andra två togs bort i år på grund av sparkrav. Eftersom det är den billigaste modellen som finns är den oftast urladdad (då vi blivit förbjudna att ladda den när vi inte finns i klassrummen, alla sladdar ska dras ut) och man får använda sin privata mobil igen. Vilket leder till att vårdnadshavare får tillgång till våra privata nummer och kan ringa oss på kvällar och diskutera varför vi i skolan inte tar tag i att mer än hälften av barnen i klassen har Insta/Snapchat/TikTok eller annan valfri social media-app som har åldersgräns. ”Varför gör vi inget åt det? Får de andra i klassen ha det så kan ju inte vi neka vårt barn!”. Det finns mycket att säga om dessa diskussioner, eget ansvar och så vidare men eftersom vi är en serviceinstans så lovar vi att än en gång prata om det i klassen, skriva i veckobrevet med mera och det leder självklart ingen vart då dessa ”förbud” är vårdnadshavares ansvar; vi kan inte förbjuda, bara informera.

Med andan i halsen släpper vi in barnen 08.10 och startar upp med tyst läsning. Det är vid dessa tillfällen, eftersom de flesta av oss jobbar helt själva med klasser upp till 30 barn, vi ska försöka läsa lite extra med de som behöver det. Att någon annan skulle göra det finns inte eftersom det inte finns någon extrapersonal. Specialpedagoger finns inte heller tillgängligt, de existerar knappt i dagens skola, och om de gör det jobbar de större delen med dokumentering och konsultation till klasslärare, vilket självklart leder till ett merarbete för lärarna som vänt sig dit för att få hjälp! Att vi sedan ska genomföra all screentestning, även de som ska göras individuellt, i alla kärnämnen, med alla elever, rätta testerna, göra analysen och lämna resultaten till specialpedagogerna är en helt annan historia och kan bara kommenteras med ett ”När då, och hur?”. Men hur som helst, någon extra läsning blev det inte, någon elev saknas och hen måste hittas, det är vårt ansvar. Efter att ha ringt, med våra privata mobiler, visar det sig oftast att man glömt sjukanmäla hemifrån, när man väl får tag i en vårdnadshavare. Sedan måste vi ta hand om de som inte vill vara i skolan, eller de som kanske borde stannat hemma med tanke på huvudvärken/förkylningen de har med sig och delar till både lärare och kompisar.

När väl lektionen kommer igång, ofta för sent, så är det hektiskt att hinna med allt som ska undervisas om, och att se till att alla som har extra anpassningar, egen genomgång, eget schema, anpassade tider eftersom man inte ”orkar” med att arbeta längre än en kvart i sträck, speciell plats i klassrum, eller grupprum för man inte klarar av att vara med andra av olika skäl. De här som så att säga klarar sig själva får precis göra det, klara sig själva, för hur hinner man med dem? 09.30 är det rast, hurra, för eleverna alltså. Själv ska du ut på rastvärd, i princip varje dag. Jag är en av de lyckliga som bara har fyra rastvakter per vecka på förmiddagen och på onsdagar kan jag faktiskt gå och ta en kaffe, eller gå på toaletten, något som jag inte kan någon annan dag, trots att vi lagligen har rätt till en kvarts paus varje förmiddag och eftermiddag. Men nej, vi är schemalagda från när vi börjar till när vi slutar. Så ut och rastvakta fram till 10.00 då lektionen börjar. Någon ställtid för att plocka fram, ta bort eller annat finns inte. Det som hände på rasten, när någon kränkte någon annan genom slag, spott eller opassande ord får man ta tag i för stunden och sedan skriva en kränkningsrapport, och det blir en hel del, när du har tid. 10 startar lektion och ni förstår, den är inte annorlunda än den tidigare.

Vid 12.15 ska vi äta lunch med barnen och du måste se till att vara i tid eftersom det är så många andra klasser som ska äta och kommer du försent så förstör du för alla andra. Du ska få ut dina elever från klassrummet och se till att vara först nere i matsalen så att de inte ställer till det när de kommer dit. 12.45 får du gå och ta din halvtimme, din obetalda rast, men eftersom du troligtvis har en kränkningsrapport att skriva, saker att plocka fram/kopiera/skicka så blir den där halvtimman oftast 10-15 minuter. Det är dock positivt, du hinner gå på toaletten för första gången på dagen. Lektionerna slutar runt 15.00 och då är det dags för nästa del, möten av alla dess slag där vi väldigt ofta får veta att rektor eller liknande behöver någon rapport eller annat. Har du otur är det ditt klassrum som ska användas som möteslokal och får först snabbt städa upp, samtidigt som ledning, spec och kollegor strömmar in och sedan sitta på elevernas stolar (som i ärlighetens namn inte är gjorda för vuxna att sitta på, och att eleverna klarar av det hela dagar ska de ha en eloge för). Det är förvånansvärt mycket nytt som ska in varje år, som ska genomsyra alla ämnen och är oerhört viktigt, enligt politikerna. Det är förvånansvärt lite som plockas bort så ekvationen går inte riktigt ihop. Man undrar ibland om de som bestämmer var vakna på matematiklektionerna?

När mötet väl är slut, 16.00 eller 16.30, är också din arbetstid slut, men självklart inte ditt jobb. Klassrummet måste plockas i ordning, material måste plockas fram, privata scheman måste skapas och så när det är gjort, då får man åka hem. Hemma försöker man ta tag livet, äta middag och... Rätta läxor, prov, planera eftersom den minimala planeringstid du har användes till att vikariera för din kollega som var sjuk, eller täcka upp för något annat.

Det här med träning, ja, det kanske man hinner ta tag i på sommarlovet, om man orkar. Friskvårdstimmen som Karlstads kommun så fint bjuder på under arbetsdagen får man ju bara ta ut så länge verksamheten tillåter det och ni kan ju gissa hur många gånger per år det är! Och, ja just det, svara på sin egen telefon från vårdnadshavare som har Snapchat-problem vid niotiden på kvällen. Och så sitter politikerna och diskuterar vad man ska göra åt allt elände som drabbar samhället och kommer ofta fram till att vi måste börja med tidiga insatser, redan i skolan. Vi i skolan får order om att ta tag i detta, men inga mer resurser. Vi får ännu mer sparkrav, ännu flera arbetsuppgifter, större klasser, mindre budget. Politikerna däremot, höjda löner (vi ska inte gå in på vad vi lärare fick i löneökning), avgångsvederlag även om du gjort något brottsligt, avskedsfester för hundratusentals kronor och konferensresor till dyra anläggningar. Lösningen till allt börjar faktiskt i skolan, men det kostar! Så länge man inte förstår denna enkla ekvation så kommer inte vi lärare ha tid till att hjälpa dessa barn som så väl behöver stöttning. Vi drunknar i vår arbetsbörda, hjälp oss med den så kommer vi ha ork att ta tag i saker som kan leda till ett bättre samhälle, det skulle åtminstone vara en början. Se till att vi får tid till planering och tid till att finnas för barnen, vi skulle kunna rädda så många flera, bara vi orkade!

Sliten och desillusionerad