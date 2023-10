Värmland sa tack och hej till Bokmässan: ”Tycker vi ska satsa på det omöjliga”

Nu är Värmlandsmonterns saga all – och det var poesi och musik som fick sätta punkt.

– Ingenting är omöjligt, så jag tycker vi satsar på det omöjliga – att Värmland dyker upp i någon form även nästa år, säger Bengt Berg.

Poeten Bengt Berg brukar stundom beskriva sig som handelsresande i vemod och det passade ju bra, när en flera decennier lång tradition skulle avslutas. Region Värmland har beslutat att spara bort Värmlandsmontern och 2023 års upplaga blev den sista.

– Det känns vemodigt så klart, eftersom det är en så gammal tradition och att det varit så uppskattat genom åren, där Värmland har haft sin plats i mässbruset – ibland tillsammans med temaländer som Brasilien, Indien eller Lettland, stora och små länder, så har Värmland varit på alerten, säger Bengt Berg till NWT.

Bengt Berg läste dikter ur flera av sina samlingar, både äldre och nyare. Foto: Lena Richardson

Han och Johannes Söderqvist fick sista ordet och tonerna, när de tog hand om Värmlandsmonterns allra sista programpunkt. De varvade dikter och sånger både ur egen produktion och av Fröding och Gunnar Ehne.

Johannes Söderqvist sjöng flera låtar där han tonsatt sin fru Maria Vildhjärta Westerbergs visor, men också några han skrivit helt på egen hand. Foto: Lena Richardson

Att ett högtalarmeddelande från Bokmässan bröt igenom, precis när Johannes stämt upp i en sista skimrande Fröding-visa, och förkunnade ”Vi ses igen nästa år” kanske kan ses som ett förebud?

– Det där kallas tajming, kommenterar Bengt Berg, som avslutade framträdandet med att rikta ett tack till alla som arbetat med montern och se framåt:

Sista kvällen. Bengt Berg fullföljde sin tradition att ta hand om Värmlandsmonterns sista inslag och så blev det på finalåret 2023 också. Foto: Lena Richardson

– Ingenting är omöjligt, så jag tycker vi satsar på det omöjliga - att Värmland dyker upp i någon form även nästa år. Det är en from förhoppning, sa Bengt Berg och utbringade en applåd för Värmland.

– För Värmland på bokmässan!

Ricky Andreis från Region Värmland har lett styrkorna i montern och sammanfattar bra mässdagar.

Ricky Andreis sa tack och hej till mässbesökarna och siktar in sig på bokfestivalen i Karlstad i november. Foto: Lena Richardson

– Det har varit jämn ström av besökare till montern och det är en bra plats, säger han.

Ändå blev 2023 alltså sista året med en Värmlandsmonter.

För de sista besökarna berättade han mycket kort om beslutet:

– Politikerna har bestämt så, men vi får väl säga som James Bond: You never say never again. Tack för i år!