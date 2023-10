KD Hammarö tror att det finns en vilja bland hyresgästerna att bilda en bostadsrättsförening och köpa husen för att sedan i egen regi hitta en nivå på renoveringen som de boende vill ha och kan finansiera, skriver Kenth Carlsson.

Svar till Lars Westling (NWT 18/9).

Nära centrum finns de tio hyreshusen som byggdes av ”bruket” för hundra år sedan och som under 1980-talet övertogs av Hammarö kommun. Byggnaderna på Rölon ingår, på samma sätt som de på området Lunden, i kommuns kulturmiljöprogram. Vad finns det då för alternativ för Rölon i framtiden?

Efter det att Kristdemokraterna Hammarö har besökt området kan vi konstatera att det finns mycket att göra för att förbättra standarden. Fjärrvärme och treglasfönster finns, men bättre isolering, ventilation samt individuell mätning av vatten och elförbrukning behövs. Tyvärr har den yttre skötseln av de fem husen med träfasad misskötts av Hammaröbostäder genom felaktig målning.

Enligt Hammaröbostäder är husen i slutet på sin livslängd. En renovering skulle kosta 50 miljoner kronor. Men måste det kosta så mycket att få husen moderna? Kan en billigare renovering räcka? Kan det finnas alternativ till att renoverar för 50 miljoner eller kommer man att föreslå rivning?

KD Hammarö tror att det finns en vilja bland hyresgästerna att bilda en bostadsrättsförening och köpa husen för att sedan i egen regi hitta en nivå på renoveringen som de boende vill ha och kan finansiera. Vi vill medverka politiskt till en så bra lösning som möjligt för Rölon och dess hyresgäster och få fler partier med oss.

Om Lars Westling kommer ihåg så fanns det ett förslag att göra om Lunden till en bostadsrättsförening som svar på hotande rivning. I andra hand bygga nytt i gammal stil till samma kostnad, högst 60 miljoner kronor, som den yttre renoveringen skulle kosta.

Inget av detta gick igenom i kommunfullmäktige utan beslutet blev att ta ut Lunden ur Hammaröbostäders bostadsbestånd och lägga ägandet direkt i kommunen. Detta för att endast göra en yttre renovering som inte kan ligga till grund för en hyreshöjning.

Lunden kostade 50 miljoner för yttre renovering och för Rölon uppskattas lika mycket. Mycket pengar i vår ansträngda ekonomi. Totalt 100 miljoner. Med 4 procents ränta är det 4 miljoner per år. Nedskrivning på 30-40 år ger ytterligare cirka 3 miljoner per år i kostnad. Det motsvarar kostnaden för cirka 8-10 lärare per år.

Vem får ta kostnaderna vid en renovering? Om Hammaröbostäder renoverar men inte kan höja hyran så är det de andra hyresgästerna som får betala det på sina hyror. Om kommunen tar över ägandet för Rölon på samma sätt som för Lunden och inte kan höja hyran, så är det alla Hammaröbor som får betala detta på skatten.

Kenth Carlsson

Kristdemokraterna Hammarö