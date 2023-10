Kvinna saknas efter våldsamma branden: ”Indikationer på att hon inte hann ut”

Natten till den 1 oktober brann ett flerfamiljshus ned i Skillingmark i Eda kommun, nära norska gränsen.

Enligt de första uppgifterna var det två lindrigt rökskadade personer som drabbats.

Nu kommer dock nya uppgifter gällande att en kvinna kanske inte lyckades ta sig ut ur den brinnande byggnaden.

Det var under natten mellan lördag och söndag som ett flerfamiljshus började brinna i Skillingmark i Eda kommun, bara kilometer från den norska gränsen.

Branden var för kraftig och varm för att gå in och bekämpa, och räddningstjänsten valde att låta byggnaden brinna ner under kontrollerade former.

De preliminära uppgifterna efter branden var att två personer fördes till sjukhus efter rökexponering, och att deras skador var lindriga. På måndagen kunde dock polisen bekräfta att en person, som man tror befunnit sig i byggnaden, är saknad.

– Det finns indikationer på att en kvinna inte har hunnit ur byggnaden i samband med branden. Mer än så vet vi inte innan vi har gjort en teknisk undersökning, säger Anders Dahlman, presstalesperson hos polisregion Bergslagen.

En utredning om misstänkt mordbrand är inledd. Polisens arbete på plats är ännu inte klart.

– Kriminalteknikerna har inte kunnat göra någon ordentlig brottsplatsundersökning än. Det är för varmt, säger Christina Hallin, presstalesperson för polisregion Bergslagen, vid 18-tiden på måndagen.

Den saknade kvinnan är medborgare i ett annat nordiskt land, och anhöriga är underrättade om att hon är saknad.