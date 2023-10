Berndt mötte ”Kurdiska räven” – efter guldkuppen i Töcksfors: ”Väldigt obehagligt”

Berndt mötte ”Kurdiska räven” på en snöig skogsväg nära norska gränsen.

Göran tillbringade timmar i förhörsrummet med den numera ökände gängledaren.

Anette satt ansikte mot ansikte med honom i rättegångssalen.

NWT har följt i Rawa Majids värmländska spår – efter att han dömdes för två guldkupper i Töcksfors köpcentrum.

Det var fortfarande mörkt ute när den röda bilen kom körande mot Berndt en tidig februarimorgon på den smala skogsvägen några hundra meter från norska gränsen, strax söder om Töcksfors.

Både han och föraren i den mötande bilen rullade ner rutan för att kunna prata, så de klarade av att passera varandra utan att någon halkade ner i diket.

– Det var halv fem på morgonen. Jag var på väg till jobbet, jag körde 700-linjen mellan Årjäng och Karlstad då, säger Berndt.

Även om det gått 17 år tycker Berndt det är obehagligt att den ökände brottslingen varit i Värmland nära platsen där han bor. Foto: Lisa Olaison

Och fortsätter:

– Det var ju jävligt att mötas så vi vevade ner rutan och pratade med varandra. Vi sa det går nog bra, jag gick ut så långt det gick och det gjorde han också.

Några timmar senare fick Berndt reda på att tjuvar slagit till mot Töcksfors nyöppnade köpcentrum och stulit en stor mängd klockor och smycken. Han förstod då att det var de flyende gärningsmännen han mött.

När NWT träffar honom har det gått 17 och ett halvt år sedan händelsen. Men efter att ha vittnat om den i en rättegång kommer Berndt fortfarande ihåg mötet.

Då var det dock ingen som reagerade på att en av de fyra gripna och senare dömda männen hette Rawa Majid.

Rawa Majid, även känd som ”Kurdiska räven”, leder det kriminella nätverket Foxtrot som misstänks ligga bakom flera mord i den pågående våldsvågen. Foto: Polisen

I dag väcker namnet betydligt mer känslor efter att han gjort sig känd som ”Kurdiska räven”, gangsterledaren som styr stora delar av den pågående våldsvågen.

– En blir ju väldigt fundersam. Tänker har den räven varit här. Det känns väldigt obehagligt, säger Berndt som därför inte vill vara med på bild.

I början av februari 2006 lånade Rawa Majid – då 19 år gammal och precis i början av sin brottskarriär – en röd Volkswagen Polo av en kompis i Uppsala och åkte till Karlstad.

Han har själv förklarat att det var för att gå på fest hos en bekant, men polisen var övertygad om att han i själva verket åkte till Charlottenberg tillsammans med två vänner från Uppsala och gjorde inbrott i Anette Tråstadkjölens parfymaffär.

Rawa Majid och våldsvågen Rawa Majid, 37 år från Uppsala, är ledare för det kriminella gänget Foxtrot. Han går även under namnet ”Kurdiska räven”. Han är häktad i sin frånvaro misstänkt för förberedelse till mord, flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott. Han är numera turkisk medborgare och befinner sig troligen i Turkiet. Sedan början av september i år pågår en intern konflikt inom Foxtrot efter att Rawa Majid blivit oense med den som tidigare var hans närmaste man. Konflikten har lett till ett stort antal våldsdåd i framför allt Stockholm och Uppsala under september där hittills tolv människor har mördats. Foxtrot är sedan tidigare även i konflikt med de kriminella nätverken Dalen och Bandidos, även i de konflikterna har flera människor mördats. Den senaste månadens våldsvåg har lett till att polis och politiker haft flera krismöten den senaste veckan om hur samhället ska hantera den extrema situationen.

Vittnen såg den röda Polon på Storgatan i Charlottenberg samma natt som inbrottet skedde, och hur tre personer la in säckar med saker i bilen. Senare hittades en stor mängd parfymer från Anettes butik hemma hos en av de två andra männen.

– Polisen ringde mig på morgonen. Då var det posten som sett att det varit inbrott. Tjuvarna hade gått in genom ytterdörren efter att de hade krossat rutan, säger Anette Tråstadkjölen.

Hon uppskattade värdet på de stulna varorna till 80 000 kronor:

– De hade bara länsat hyllorna, jag antar att de hade sopsäckar och bara plockat allt. Så det var kaos, det var inte kul.

Två vänner till Rawa Majid dömdes för stölden mot Anette Tråstadkjölens parfymbutik i Charlottenberg. Hovrätten friade Rawa Majid för brottet. Foto: Lisa Olaison

Värmlands tingsrätt dömde senare Rawa Majid och de två andra männen för stölden, men ”Kurdiska räven” friades i hovrätten – som inte ansåg att bevisen räckte för att knyta honom till platsen.

De två guldkupperna mot Töcksfors köpcentrum var det däremot inga tvivel om att den numera ökände brottslingen gjort sig skyldig till.

Söndag 12 februari 2006, fem dagar efter inbrottet i Anette Tråstadkjölens butik, lånade Rawa Majid på nytt sin kompis röda VW Polo.

Tillsammans med en av männen som dömdes för parfymstölden och ytterligare en person åkte han till Töcksfors. Natten mot måndagen använde de bilen som murbräcka och körde rakt in i köpcentrumet för att komma åt en butik som sålde klockor och smycken.

Efter att ha burit ut svarta sopsäckar fyllda med varor flydde de tre männen på vindlande smala grusvägar genom skogen – där de stötte på Berndt – in i Norge.

– Där var det ingen svensk polis som jagade dem. Sen kunde de återvända i lugn och ro. Det var en mycket listig plan, säger åklagare Stefan Wessberg som senare blev förundersökningsledare i målet.

Tio dagar senare återvände Rawa Majid med två kompisar till Töcksfors där de slog till mot samma klockbutik en gång till, efter att ännu en gång ha kraschat en bil rakt in i köpcentrumet. Därefter flydde de samma väg som tidigare, över till Norge via de smala skogsvägarna och kom sedan tillbaka in i Sverige genom Halden och Strömstad.

I februari 2006 körde Rawa Majid och två andra män in den röda bilen i Töcksfors köpcentrum för att stjäla klockor och smycken från en butik.

Men en väktare uppmärksammade en bil han tyckte rörde sig konstigt i området och skrev ner registreringsnumret. Det visade sig vara en lyckträff för polisen.

– Initialt hade vi ingenting att gå vidare på, då fick vi de här uppgifterna om flyktbilen - det var en hyrbil från Uppsala, säger Göran Brofeldt.

Han är i dag nybliven pensionär men jobbade då som förundersökningsledare vid polisen i västra Värmland och var en av tre poliser som arbetade heltid med att utreda de två guldkupperna.

– Vi fick dem på film då när de hyrde bilen – det var så det rullades upp allting. Sen gjorde vi masttömningar så vi fick tag på deras mobiltelefonnummer och då kunde vi följa hur de åkt från Uppsala till Värmland, säger han.

”Kurdiska räven” och tre ytterligare män greps i Uppsala ett drygt dygn efter den andra grova stölden i Töcksfors. De fördes sedan till häktet i Karlstad där Rawa Majid satt frihetsberövad fram till augusti samma år.

Göran Brofeldt, pensionerad förundersökningsledare vid polisen i Arvika, höll flera av förhören med Rawa Majid efter guldkupperna i Töcksfors. Foto: Tommy Andersson

Under den tiden höll Göran Brofeldt flera förhör med mannen som skulle bli en av landets grövsta brottslingar.

– Han var ju mammas lilla pojke, han var ju så oskyldig. Han blånekade långt in i i döden och nekade till brott. Han hade absolut inget med det här att göra, men vi slog honom på fingrarna med den bevisning vi hade, säger Göran Brofeldt.

När bilderna på Rawa Majid började publiceras i flera tidningar för några veckor sedan kände han igen honom från den värmländska brottsutredningen.

Blev du förvånad när du insåg att du varit med och fått Kurdiske räven dömd?

– Ja... eller nej. Då 2006 då var han ju en ungdom, han var inte speciellt gammal då och så inställsam och helt oskyldig. Men de lovade ju dyrt och heligt att de skulle sluta med allt sådant här. Sedan följde vi upp dem lite längre fram i tiden och då hade de ju blivit dömda för ytterligare brott. Men jag blev lite paff när jag fick veta att han var den kurdiska räven, för det är en härdad brottsling i dag, säger Göran Brofeldt.

Tingsrättsförhandlingen mot Rawa Majid och de tre andra männen hölls i tingshuset i Arvika i maj 2006. Anette Tråstadkjölen var ett av brottsoffren som var där och mötte dem ansikte mot ansikte.

Rättegången mot Rawa Majid och hans medbrottslingar hölls i Arvika tingshus. Foto: Hans-Åke Henriksson

Hennes minne från rättegången är att alla fyra männen till största delen satt tysta och lät sina försvarsadvokater tala.

– Det var väl bara fyra vanliga killar som var ute på lite rövarstråt. Sen bygger de väl upp bekantskaper runt sig, men ”Kurdiska räven” var väl inget annat än en vanlig kille då. Det är ingenting som skrämmer mig, säger hon.

Rawa Majid tros i dag befinna sig i Turkiet. Han är häktad i sin frånvaro misstänkt för förberedelse till mord, flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott.